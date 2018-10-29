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Андрей Сидоренко назвал состав сборной Беларуси по хоккею на турнир в Минске

30.10.2018 16:48 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко назвал состав команды на первый в сезоне международный турнир «Кубок четырех наций velcom», который пройдет с восьмого по десятое ноября на «Чижовка-Арене», сообщает пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В расположение сборной должны приехать 28 хоккеистов.

Вратари: Михаил Карнаухов («Динамо» Минск, КХЛ), Дмитрий Мильчаков («Пльзень», Чехия), Александр Осипков («Динамо» Молодечно).

Защитники: Андрей Антонов («Юность»), Даниил Бокун, Роман Достанко (оба — «Шахтер»), Павел Воробей («Сибирь», КХЛ), Владимир Денисов («СайПа», Финляндия), Дмитрий Знахаренко («Динамо» Минск, КХЛ), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — «Неман»), Никита Устиненко («Молот-Прикамье», ВХЛ).

Нападающие: Павел Боярчук, Артем Кислый, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов (все — «Неман»), Дмитрий Буйницкий, Иван Дроздов, Илья Литвинов, Андрей Степанов, Александр Когалев, Максим Парфеевец (все — «Динамо» Минск, КХЛ), Артур Гаврус («Динамо» Молодечно), Артем Демков, Виктор Туркин (оба — «Шахтер»), Павел Развадовский («Юность»), Никита Феоктистов («Адмирал», КХЛ).

Напомним, что соперниками нашей команды будут сборные Латвии, Франции и Словении.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Андрей Сидоренко назвал состав команды на первый в сезоне международный турнир "Кубок четырех наций velcom", который...
 
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