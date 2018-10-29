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В Беларусбанке рассказали, сколько денег выделили на кредиты на жилье по 240 указу

30.10.2018 16:39 — Разное | Tut.by  
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Беларусбанк выдал чуть больше 11,1 тысячи кредитов на строительство недвижимости с адресным субсидированием, которое предусмотрено указом № 240, сообщили в пресс-службе банка. Общая сумма займов составила 401,9 миллиона рублей, в том числе с начала этого года — 340,3 миллиона рублей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Процентная ставка по вновь заключаемым кредитам по адресному субсидированию жилья по указу № 240 составляет ставки рефинансирования + 3 процентных пункта (на сегодня это 13%).

По указу № 240 получить субсидии на жилье могут те же категории, что имели право на льготы и раньше. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании. Более подробно о получении субсидий можно прочитать здесь.

В октябре прошлого года в Министерстве архитектуры и строительства сообщали, что белорусы неактивно строят жилье с использованием механизма адресного субсидирования, предусмотренного указом № 240.

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Общая сумма займов по кредитам по 240 указу составила 401,9 миллиона рублей, в том числе с начала этого года - 340,3 миллиона рублей.
 
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