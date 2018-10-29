|
Трамп хочет отменить предоставление гражданства США по рождению
30.10.2018 17:12 — Разное | Ежедневник
Дональд Трамп в ближайшее время подпишет указ, согласно которому рожденные на территории страны дети больше не будут получать гражданство США.
Подобной лазейкой в законодательстве активно пользуются нелегальные мигранты и просто иностранцы, приезжающие рожать в США. О своих планах Трамп заявил в интервью новостной передаче Axios on HBO, которое вскоре выйдет на экраны, пишет
По его словам, для отмены данного закона достаточно обычного президентского указа. Ранее же говорилось, что для этого потребуется соответствующая конституционная поправка. Трамп также отметил, что сейчас США являются единственной страной в мире, куда человек может приехать и родить ребенка, после чего этот ребенок получит все преимущества гражданина США. "Это смешно и должно закончиться", — подытожил он.
Отметим, что согласно 14-й поправке к Конституции США любому лицу, родившемуся на территории Соединенных Штатов, гарантируется гражданство страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп в ближайшее время подпишет указ, согласно которому рожденные на территории страны дети больше не будут получать гражданство США.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)