Трамп хочет отменить предоставление гражданства США по рождению





Дональд Трамп в ближайшее время подпишет указ, согласно которому рожденные на территории страны дети больше не будут получать гражданство США.

Подобной лазейкой в законодательстве активно пользуются нелегальные мигранты и просто иностранцы, приезжающие рожать в США. О своих планах Трамп заявил в интервью новостной передаче Axios on HBO, которое вскоре выйдет на экраны, пишет sb.by .

По его словам, для отмены данного закона достаточно обычного президентского указа. Ранее же говорилось, что для этого потребуется соответствующая конституционная поправка. Трамп также отметил, что сейчас США являются единственной страной в мире, куда человек может приехать и родить ребенка, после чего этот ребенок получит все преимущества гражданина США. "Это смешно и должно закончиться", — подытожил он.

Отметим, что согласно 14-й поправке к Конституции США любому лицу, родившемуся на территории Соединенных Штатов, гарантируется гражданство страны.