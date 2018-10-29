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Кто купил лакомый участок на Немиге за два миллиона долларов

30.10.2018 17:10 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Минске прошли электронные торги на право застроить участок на Немиге, который с 2011 года безуспешно пытались освоить два иранских инвестора. Эту землю почти за 2 миллиона долларов приобрела компания крупного девелопера Виталия Синицкого, которому принадлежит многофункциональный комплекс «Титан». Об этом TUT.BY сообщило нескольких не связанных между собой источников.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Участок в 1,29 гектара находится на пересечении Немиги и Либкнехта. Он был выставлен на аукцион для строительства многофункционального комплекса общественного назначения площадью до 62 тысяч квадратных метров. В его состав включается административно-деловая, культурно-развлекательная, спортивная, лечебно-оздоровительная и торговая функции, а также общепит и паркинг. Начальная цена составляла 733 тысячи рублей, но в результате торгов она выросла до 4 071 400 рублей, или около 1,925 миллиона долларов.

Как стало известно TUT.BY, за такую цену участок приобрела компания, которая контролируется крупным минским девелопером Виталием Синицким. Этому предпринимателю принадлежит, например, «Титан», «Трюм» и бизнес-центр «Волна», арендуемый «Варгеймингом».

На момент публикации Синицкий был недоступен для комментария.


Отметим, что новый участок девелопера выгодно отличается от большинства выставляемых сейчас на аукционы, потому что тут нет никаких обременений. Земля свободна, и ничьи имущественные права инвестору реализовывать не будет нужно.

Главный архитектор Минска Павел Лучинович ранее говорил, что здание здесь должно быть меньшим по объему, чем предполагалось ранее. Оно также должно будет архитектурно вязаться с новой застройкой напротив Музыкального театра.

Как иранцы пытались застроить этот участок

История попыток застроить этот участок началась еще в 2011 году, когда иранская компания «Перс Полис Инвест» заключила инвестдоговор, согласно которому обязалась построить к 2013 году многофункциональный комплекс, включающий пятизвездочную гостиницу, развлекательный центр, рестораны, торговый и оздоровительный центры, бассейн, спортивные залы и персидскую баню.


Первый иранский проект

Инвестиции оценивались в 140−150 миллионов долларов. Правда, дальше вырытого котлована дело так и не дошло, а в 2012 году функции заказчика перешли иранской компании «Интербелнест».

Она в 2016 году планировала построить тут торгово-административное здание «Немига молл» на почти 64 тысячи «квадратов», вложив 60 миллионов долларов инвестиций.


Второй иранский проект

Но в этом году из-за невыполнения условий отвода земельного участка город его изъял.

 
Теги: Минск
 
 
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Участок находится на пересечении Немиги и Либкнехта.
 
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