|
Будущее мира финансов: какие белорусские банки открывают API
Что такое API?
Это интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface) через который различные программы и приложения обмениваются командами, данными, запросами и ответами. Например, мобильный банк на смартфоне использует эту технологию для проведения платежей, подтверждения оплаты и пр.
Зачем банки открывают API?
Открытое API выгодно всем участникам рынка.
Публикация API может стать выходом на новые рынки, где банк еще не присутствовал: боты, соцсети, Интернет вещей и пр. Таким образом, в долгосрочной перспективе банки получат новых клиентов, предпочитающих обслуживаться по новым технологиям. Брюс Уоллес (Bruce Wallace), операционный директор Silicon Valley Bank отмечал, что «технически грамотные игроки на рынке все чаще хотят взаимодействовать с банковскими сервисами через API».
Кто из белорусских банков открыл API?
Ниже представлены банки, которые предоставляют открытые и закрытые API, а также данные, которые можно использовать внешним разработчикам
Как можно заметить, в большинстве случаев API представлены открытыми интерфейсами для получения общей информации без доступа к данным клиента. Только BSB-Банк и Приорбанк предоставляют информацию, касающуюся именно клиента, но и они дают доступ лишь к получению информации по счету. Плюс стоит отметить необходимость проходить не всегда простую процедуру оформления подписки на закрытые (продуктовые) API.
По нашей информации, в ближайшее время Альфа-Банк (Беларусь) также планирует открыть API. Интересно, что в банке планируют открыть доступ через API к расширенным возможностям работы со счетами и выписками и работы с документами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Технология отрытого API уже считается практически стандартом для развитых рынков ЕС, США и Юго-Восточной Азии. В Беларуси банки и другие финансовые организации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)