Будущее мира финансов: какие белорусские банки открывают API

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Что такое API?

Это интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface) через который различные программы и приложения обмениваются командами, данными, запросами и ответами. Например, мобильный банк на смартфоне использует эту технологию для проведения платежей, подтверждения оплаты и пр.

Зачем банки открывают API?

Открытое API выгодно всем участникам рынка.

Пользователям: получить приложение, которое даст сразу всю информацию по их банковским продуктам. К примеру, такое приложение может показать все счета пользователя в разных банках и не будет необходимости устанавливать для каждого банка отдельное приложение с авторизацией и разными логин/паролями. Также стоит отметить дополнительные возможности клиентов банка по автоматизации своих бизнес-процессов, путем внедрения необходимого функционала в свои системы, либо создание своего ПО с нуля.

Банкам: больше каналов взаимодействия с клиентами, больше база потенциальных клиентов и, наконец, появляется возможность следить за лучшими разработками в финтехе на рынке, покупать их и привлекать команды толковых специалистов.

Внешним разработчикам: новые технологии, новые рынки и новые возможности.

Публикация API может стать выходом на новые рынки, где банк еще не присутствовал: боты, соцсети, Интернет вещей и пр. Таким образом, в долгосрочной перспективе банки получат новых клиентов, предпочитающих обслуживаться по новым технологиям. Брюс Уоллес (Bruce Wallace), операционный директор Silicon Valley Bank отмечал, что «технически грамотные игроки на рынке все чаще хотят взаимодействовать с банковскими сервисами через API».

Кто из белорусских банков открыл API?

Ниже представлены банки, которые предоставляют открытые и закрытые API, а также данные, которые можно использовать внешним разработчикам

Альфа-банк Банк Москва-Минск Беларусбанк Белагропромбанк БСБ Банк Приорбанк Публичные API (справочная информация) + + + + + Выписка по счету + + + Остатки по счету + + + Статусы запросов в банк + + Работа с документами + Данные о юрлице + +

Как можно заметить, в большинстве случаев API представлены открытыми интерфейсами для получения общей информации без доступа к данным клиента. Только BSB-Банк и Приорбанк предоставляют информацию, касающуюся именно клиента, но и они дают доступ лишь к получению информации по счету. Плюс стоит отметить необходимость проходить не всегда простую процедуру оформления подписки на закрытые (продуктовые) API.

По нашей информации, в ближайшее время Альфа-Банк (Беларусь) также планирует открыть API. Интересно, что в банке планируют открыть доступ через API к расширенным возможностям работы со счетами и выписками и работы с документами.