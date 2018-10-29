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Накануне сезона простуд из аптек вытеснили импортные лекарства
Фото: Onliner.by
В головах прочно осели несколько названий импортных лекарств, которые избавят от признаков простуды, насморка, температуры и прочего. Обновляйте этот список: на аптечных полках перемены.
— «Колдрекс»? «Фервекс»? Давно уже нет, есть только в таблетках что-то импортное... А вот на полке белорусские аналоги. Там то же самое, — говорит аптекарь и показывает в сторону витрины.
Коробочки с ассоциативно похожими названиями, рисунками со всякими позитивными горячими кружками.
Переходим дорогу. На полке гордо стоит «Терафлю», «Тайлол», «Антигриппин» (который упаковывается в Беларуси).
— Вот же, все есть. Но вы посмотрите на белорусские — это, по сути, одна и та же формула, — фармацевт увлеченно начинает рассказывать, чем содержимое одной коробочки на нижней полке отличается от другой.
В аптеке другой части города разводят руками: ни «Терафлю», ни «Колдрекса» нет.
— Вот уже несколько месяцев нет. Даже на складе нашем нет. Люди спрашивают, мы предлагаем другие препараты, — говорит аптекарь. — К примеру, вот есть целая линейка белорусского «Антигриппина», есть и порошки, и таблетки. Там такое же действующее вещество — парацетамол, только в «Терафлю» он экстра, там идет 625, а в «Антигриппине» — 325. А вообще, полностью такой же, как и «Терафлю», есть белорусский «Орвиколд». Есть еще и пакистанский «Инсти» на травах. С ним, к слову, тоже бывали перебои, но вроде как сейчас вот есть.
Ради справедливости стоит сказать, что за пределами Минска есть и «Колдрекс» и «Фервекс».
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