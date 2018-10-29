Российские СМИ: Порошенко на встрече с Лукашенко достиг своей цели

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«Коммерсантъ»: «Лукашенко не производит впечатления наивного»

«Росбалт»: «В какой-то момент показалось, что Минск готов разорвать отношения с Киевом»

Российские СМИ продолжают обсуждать итоги гомельского форума, на котором встретилось высшее руководство Беларуси и Украины.Газета «Коммерсантъ»над тем, почему руководитель Беларуси именно сейчас заговорил о родственных узах трех славянских народов.отмечает издание.И приводит мнение украинского политолога, который считает, что Порошенко в Гомеле достиг своей цели:В конце публикции «Коммерсантъ» напоминает о размещении на территории Беларуси комплекса «Самарканд».Агентство «Росбалт», что встрече в Гомеле предшествовали события, из-за которых автору публикации «в какой-то момент показалось, что Минск готов вообще разорвать отношения с Киевом». Речь идет о скандальном заявлении Лукашенко о необходимости укрепления границы с Украиной, после которого «в Киеве обиделись и стали обсуждать, стоит ли вообще Петру Алексеевичу ехать в Гомель».Разрыв отношений между РПЦ и Константинополем, формально вернувший белорусское православие под начало последнего, по мнению автора «Росбалта» неожиданно дал козыри в руки украинского президента:Анализируя ситуацию во взаимной торговле двух стран, «Росбалт» не без ехидства констатирует провал в области поставок нефтепродуктов, вызванный действиями России:В конце публикации «Росбалт» рассуждает о том, как Беларусь воспринимается украинцами в качестве надежного и безопасного соседа. Напомнив о скандальных задержаниях украинских граждан накануне форума, автор статьи делает вывод: