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Российские СМИ: Порошенко на встрече с Лукашенко достиг своей цели
Фото пресс-службы Петра Порошенко
Российские СМИ продолжают обсуждать итоги гомельского форума, на котором встретилось высшее руководство Беларуси и Украины.
«Коммерсантъ»: «Лукашенко не производит впечатления наивного»
Газета «Коммерсантъ»
— Ранее Лукашенко говорил о славянском братстве, но чтобы перед Петром Порошенко, да еще и публично — это новость. Хотя белорусский лидер не производит впечатления наивного президента, — отмечает издание.
И приводит мнение украинского политолога Алексея Курпаса, который считает, что Порошенко в Гомеле достиг своей цели:
— Есть определенные риски, что Россия может попытаться использовать Беларусь при обострении ситуации как плацдарм для своего наступления. Необходим был прямой контакт, чтобы, скажем так, обозначить позиции обоих государств в этом направлении. В Беларуси четко заявили, что Беларусь если и войдет в Украину, то не на танках, а на тракторах.
В конце публикции «Коммерсантъ» напоминает о размещении на территории Беларуси комплекса «Самарканд».
«Росбалт»: «В какой-то момент показалось, что Минск готов разорвать отношения с Киевом»
Агентство «Росбалт»
Разрыв отношений между РПЦ и Константинополем, формально вернувший белорусское православие под начало последнего, по мнению автора «Росбалта» неожиданно дал козыри в руки украинского президента:
— И хотя пока руководство Белорусской православной церкви формально полностью поддерживает свое московское начальство, для Украины неожиданно открылись крайне любопытные возможности в плане политического влияния на Беларусь. Так что в Гомель Петр Порошенко ехал уже будучи вполне уверенным в себе.
Анализируя ситуацию во взаимной торговле двух стран, «Росбалт» не без ехидства констатирует провал в области поставок нефтепродуктов, вызванный действиями России:
— А вот с поставками углеводородов вышел облом. До сих пор доля Беларуси в украинском импорте бензина составляла 81%, дизтоплива — 40%. Но теперь Россия ввела запрет на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов до конца 2019 года, а также сжиженного углеводородного газа. То есть, проще говоря, перекрыла возможность их реэкспорта в Украину, который в последние два года обеспечивал значительную долю взаимной торговли.
В конце публикации «Росбалт» рассуждает о том, как Беларусь воспринимается украинцами в качестве надежного и безопасного соседа. Напомнив о скандальных задержаниях украинских граждан накануне форума, автор статьи делает вывод:
— После всего произошедшего было уже не очень важно, о чем именно в Гомеле договорятся Лукашенко и Порошенко. Все в Украине отлично понимают: пока не разрешен конфликт с Россией, угроза будет исходить и с территории Беларуси как ближайшей союзницы РФ.
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Какие выводы сделали российские СМИ из встречи двух президентов в Гомеле.
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