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Российские СМИ: Порошенко на встрече с Лукашенко достиг своей цели

30.10.2018 16:59 — Разное | UDF  
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Фото пресс-службы Петра Порошенко
Какие выводы сделали российские СМИ из встречи двух президентов в Гомеле.

Российские СМИ продолжают обсуждать итоги гомельского форума, на котором встретилось высшее руководство Беларуси и Украины.


«Коммерсантъ»: «Лукашенко не производит впечатления наивного»

Газета «Коммерсантъ» размышляет над тем, почему руководитель Беларуси именно сейчас заговорил о родственных узах трех славянских народов.

— Ранее Лукашенко говорил о славянском братстве, но чтобы перед Петром Порошенко, да еще и публично — это новость. Хотя белорусский лидер не производит впечатления наивного президента, — отмечает издание.

И приводит мнение украинского политолога Алексея Курпаса, который считает, что Порошенко в Гомеле достиг своей цели:

— Есть определенные риски, что Россия может попытаться использовать Беларусь при обострении ситуации как плацдарм для своего наступления. Необходим был прямой контакт, чтобы, скажем так, обозначить позиции обоих государств в этом направлении. В Беларуси четко заявили, что Беларусь если и войдет в Украину, то не на танках, а на тракторах.

В конце публикции «Коммерсантъ» напоминает о размещении на территории Беларуси комплекса «Самарканд».


«Росбалт»: «В какой-то момент показалось, что Минск готов разорвать отношения с Киевом»

Российские СМИ: Порошенко на встрече с Лукашенко достиг своей цели

Агентство «Росбалт» подчеркивает, что встрече в Гомеле предшествовали события, из-за которых автору публикации «в какой-то момент показалось, что Минск готов вообще разорвать отношения с Киевом». Речь идет о скандальном заявлении Лукашенко о необходимости укрепления границы с Украиной, после которого «в Киеве обиделись и стали обсуждать, стоит ли вообще Петру Алексеевичу ехать в Гомель».

Разрыв отношений между РПЦ и Константинополем, формально вернувший белорусское православие под начало последнего, по мнению автора «Росбалта» неожиданно дал козыри в руки украинского президента:

— И хотя пока руководство Белорусской православной церкви формально полностью поддерживает свое московское начальство, для Украины неожиданно открылись крайне любопытные возможности в плане политического влияния на Беларусь. Так что в Гомель Петр Порошенко ехал уже будучи вполне уверенным в себе.

Анализируя ситуацию во взаимной торговле двух стран, «Росбалт» не без ехидства констатирует провал в области поставок нефтепродуктов, вызванный действиями России:

— А вот с поставками углеводородов вышел облом. До сих пор доля Беларуси в украинском импорте бензина составляла 81%, дизтоплива — 40%. Но теперь Россия ввела запрет на экспорт в Беларусь светлых и темных нефтепродуктов до конца 2019 года, а также сжиженного углеводородного газа. То есть, проще говоря, перекрыла возможность их реэкспорта в Украину, который в последние два года обеспечивал значительную долю взаимной торговли.

В конце публикации «Росбалт» рассуждает о том, как Беларусь воспринимается украинцами в качестве надежного и безопасного соседа. Напомнив о скандальных задержаниях украинских граждан накануне форума, автор статьи делает вывод:

— После всего произошедшего было уже не очень важно, о чем именно в Гомеле договорятся Лукашенко и Порошенко. Все в Украине отлично понимают: пока не разрешен конфликт с Россией, угроза будет исходить и с территории Беларуси как ближайшей союзницы РФ.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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