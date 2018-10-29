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Синоптики рассказали о самой холодной и самой теплой зиме в Беларуси
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Об этом
Самой холодной зимой за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси была зима 1939/1940 годов, когда средняя температура за три зимних месяца составила -10,9°С, что на 6,9°С ниже нормы.
В эту зиму были зарегистрированы абсолютные минимумы температуры воздуха за весь период наблюдения. Так, абсолютный минимум температуры воздуха на территории Беларуси, который не превышен до сих пор, был отмечен 17 января 1940 года в Толочине и составил -42,2°С. Этот день был исключительно холодным и для Минска, где минимальная температура воздуха опустилась до -39,1°С. Данное значение является абсолютным минимумом температуры воздуха для столицы.
Самая теплая зима для Беларуси — зима 1989/1990 годов со средней температурой воздуха -0,1°С, что выше климатической нормы на 3,9°С.
Абсолютный максимум температуры воздуха за три зимних месяца был отмечен в Бресте 21 февраля 1990 года и составил +17,2°С, до сегодняшнего дня этот температурный рекорд не побит на всей территории Беларуси.
В Минске самым теплым зимним днем стало 25 февраля 1990 года, когда температура воздуха достигла +13,6°С.
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Зимой 1939−1940 годов температура воздуха опускалась до -42,2°С.
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