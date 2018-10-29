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В Минск прилетит президент не признанной Беларусью Республики Косово Хашим Тачи
Фото: EPA/TAMAS KOVACS HUNGARY OUT
В списках участников конференции, предоставленных журналистам МИД Беларуси, Хашим Тачи указан как «политический деятель Косово». На конференции в Минске планируется обсудить текущие перспективы Минского процесса по прекращению конфликта на востоке Украины, будущее отношений между Востоком и Западом и истечение срока действия соглашений о контроле над обычными и ядерными вооружениями в евроатлантическом регионе. Кроме того, будут обсуждаться региональные конфликты и устойчивость экономики Восточной Европы.
У себя в твиттере Тачи написал, что с нетерпением ждет своего первого визита в Беларусь, и поблагодарил председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера за приглашение в Минск.
«Процессы мира и примирения в Европе могут укреплять друг друга и способствовать миру на нашем континенте. Все в Косово предназначено для продвижения вперед на нашем евроатлантическом пути», — написал Хашим Тачи.
Напомним, 17 февраля 2008 года парламент Косово объявил о независимости Косово в одностороннем порядке. Независимость республики от Сербии признали не все: на сегодня она признана независимой лишь 108 странами — членами ООН.
Беларусь также не признала независимость Косово. В 2008 году депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси осудили одностороннее провозглашение независимости Косово и призвали парламенты всех стран «объявить декларацию о независимости не имеющей законной силы».
Белорусские парламентарии «с большой озабоченностью восприняли известие о провозглашении в одностороннем порядке временными органами самоуправления Косово независимости края и выходе из состава Сербии».
«Проблема Косово носит общеевропейский характер, — подчеркивалось в заявлении. — Балканы всегда служили лакмусовой бумажкой с точки зрения оценки международной обстановки в Европе, и сейчас этот индикатор подает тревожные сигналы, которые свидетельствуют об усилении общемировой напряженности».
В документе отмечалось, что ряд западных стран «в угоду своим геополитическим интересам и амбициям отрывают часть территории Республики Сербия, нарушая основополагающие принципы международного права».
В марте этого года министр иностранных дел Владимир Макей провел встречу с послом Республики Сербия в Беларуси Велько Ковачевичем, где «подтвердил неизменность позиции Республики Беларусь по вопросу территориальной целостности Республики Сербия и подчеркнул готовность и впредь оказывать поддержку сербской стороне на различных международных площадках».
Кто такой Хашим Тачи
Хашим Тачи в 90-х годах стал одним из самых главных полевых командиров Косово, один из основателей «Армии освобождения Косово», а в 2000-х — одним из основных инициаторов провозглашения независимости Косово. После провозглашения независимости занимал должность премьер-министра Республики Косово, а в 2016 году избран президентом.
В 2008 году бывший прокурор Гаагского трибунала Карла дель Понте опубликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», где подробно рассказала о похищении албанцами в 1999 году 300 сербов, цыган и нелояльных Хашиму Тачи албанцев. По данным дель Понте, у похищенных забирали почки и сердце. Органы переправляли в Европу, Израиль и Турцию. Причем оставшиеся с одной почкой пленные были вынуждены ждать клиента, желающего получить их вторую почку. В окрестностях Бурреля в Албании дель Понте нашла дом, где проводились операции по изъятию органов.
Хозяин дома предложил несколько объяснений происхождения следов крови на стенах. Сначала он заверил следователей, что здесь много лет назад рожала его жена. Но его супруга сообщила, что в этой комнате ее дети на свет не появлялись. Затем хозяин попытался скормить следователям версию о том, как он забивал в этой комнате скот в канун мусульманского праздника, пишет Карла дель Понте.
Албанский прокурор, входивший в эту группу, в какой-то момент сообщил, что оба его двоюродных брата — члены Освободительной армии Косово. «Здесь нет могил сербов, — прямо поведал он остальным присутствовавшим. — Однако если они схватили сербов на границе с Косово и убили их, то поступили правильно». Поэтому, пишет автор книги «Охота», в данных условиях проведение дальнейшего расследования было признано «невозможным».
Тем не менее в начале прошлого года в Гааге начал работу Специальный суд по преступлениям «Армии освобождения Косово».
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В Мюнхенской конференции по безопасности примет участие Республики Косово Хашим Тачи.
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