В Минске таксиста пытались ограбить около Дома милосердия



Фото: sk.gov.by

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Вечером 22 октября 51-летний мужчина сел в автомобиль такси и попросил водителя отвезти его к Дому милосердия на ул.Франциска Скорины.- рассказали в СК.Нападавшего по приметам оперативно задержали сотрудники милиции. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, нападавший - 51-летний неработающий житель Солигорска. Он приехал в столицу и напал на таксиста, чтобы завладеть деньгами.