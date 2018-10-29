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В Минске таксиста пытались ограбить около Дома милосердия
Фото: sk.gov.by
Вечером 22 октября 51-летний мужчина сел в автомобиль такси и попросил водителя отвезти его к Дому милосердия на ул.Франциска Скорины. «Прибыв к месту назначения, на автомобильной стоянке пассажир нанес таксисту несколько ударов твердым предметом по голове. Предположительно, бил рукояткой ножа. Водитель выбежал из автомобиля с сумкой с ценными вещами. Он ушел от авто на безопасное расстояние и обратился в правоохранительные органы. Пассажир ничем не завладел и скрылся в лесу неподалеку», - рассказали в СК.
Нападавшего по приметам оперативно задержали сотрудники милиции. Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, нападавший - 51-летний неработающий житель Солигорска. Он приехал в столицу и напал на таксиста, чтобы завладеть деньгами.
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СК выясняет обстоятельства разбойного нападения на водителя такси.
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