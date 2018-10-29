

Анатолий Белов (Белый)

По некоторым данным, 77-летний коренной москвич Борисов был вторым по возрасту «законником» в Москве. Старше него только 81-летний уроженец Кутаиси(Минаго). Борисов давно отошел от дел из-за проблем со здоровьем, и в последние месяцы сильно болел.Белова также называют последним славянским «вором в законе» в Ростовской области. он был «коронован» в конце 1980-х в Новочеркасске по рекомендации влиятельного ростовского «законника»(Эдика Красного).Впоследствии Белов переметнулся на сторону Деда Хасана и поддержал его обвинения в адрес Красного. За предательство он был «развенчан» другим «вором в законе». Сообщается, что свой последний срок (три года за хранение наркотиков в крупном размере) Белов отбывал в статусе простого заключенного.Среди других долгожителей из числа «законников» можно назвать владикавказца(Абуз), ереванца, тбилисца(Чай), кутаисца, одессита(Полтава) и петербуржца(Дэртон).Самым старым же «вором в законе» остается 91-летний житель Нью-Йорка(Ушатый) – первый советский «законник», который эмигрировал в США из Донецка.