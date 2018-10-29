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Невероятно! Они умерли своей смертью - в России похоронили старейших "воров в законе"

30.10.2018 16:37 — Разное | UDF  
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Анатолий Белов (Белый)
В Москве и Ростовской области состоялись похороны «воров в законе» Виталия Борисова, также известного как Делец, и Анатолия Белова (Белый), которых считают старейшими «законниками» славянского происхождения в своих регионах.

По некоторым данным, 77-летний коренной москвич Борисов был вторым по возрасту «законником» в Москве. Старше него только 81-летний уроженец Кутаиси Давид Пахуридзе (Минаго). Борисов давно отошел от дел из-за проблем со здоровьем, и в последние месяцы сильно болел.

Белова также называют последним славянским «вором в законе» в Ростовской области. он был «коронован» в конце 1980-х в Новочеркасске по рекомендации влиятельного ростовского «законника» Эдуарда Краснова (Эдика Красного).

Впоследствии Белов переметнулся на сторону Деда Хасана и поддержал его обвинения в адрес Красного. За предательство он был «развенчан» другим «вором в законе» Арменом Каневским. Сообщается, что свой последний срок (три года за хранение наркотиков в крупном размере) Белов отбывал в статусе простого заключенного.

Среди других долгожителей из числа «законников» можно назвать владикавказца Эльбруса Гогичаева (Абуз), ереванца Ваника Тер-Погосяна, тбилисца Джемала Шавладзе (Чай), кутаисца Ваника Казаишвили, одессита Владимира Дрибного (Полтава) и петербуржца Валентина Гудевского (Дэртон).

Самым старым же «вором в законе» остается 91-летний житель Нью-Йорка Борис Комин (Ушатый) – первый советский «законник», который эмигрировал в США из Донецка.

 
 
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В Москве и Ростовской области состоялись похороны "воров в законе".
 
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