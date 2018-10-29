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Румас подчеркивает важность "Восточного партнерства" для Беларуси, рассчитывает на заключение партнерского соглашения с ЕС

30.10.2018 17:16 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь придает большое значение программе Евросоюза "Восточное партнерство" и рассчитывает заключить соглашение о партнерстве с Евросоюзом, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом во вторник в Минске.

"Мы убеждены, что эта программа (Восточное партнерство – ИФ) должна работать на благо устойчивого экономического развития нашего региона и служить сглаживанию возникающих разделительных линий… нам следует усилить ее способность приносить конкретные экономические результаты. В этой связи для нас актуальным является вопрос заключения соглашения между Беларусью и Европейским союзом", - сказал С.Румас.

Главу правительства цитирует госагентство БелТА.

С.Румас приветствовал Й.Хана, который примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Минске. "Отрадно, что ваши визиты в Беларусь стали регулярными. Для Беларуси Европейский союз - один из ключевых гарантов стабильности и устойчивого развития в Европе", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и ЕС развивается динамично. "Белорусский экспорт в ЕС вырос за восемь месяцев этого года на 43%. Это очень хороший результат. Мы ожидаем активизацию инвестиционного сотрудничества с началом работы в Беларуси Европейского инвестиционного банка", - отметил С.Румас.

Он также сообщил, что 23 октября в Беларуси началась реализация совместного с ЕС проекта по регулированию нелегальной миграции с бюджетом 7 млн евро. "Мы также приветствуем включение Беларуси в проект по повышению эффективности государственного аппарата", - добавил премьер.

Беларусь в марте 1995 года подписала соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с ЕС. Впоследствии по политическим причинам Евросоюз в одностороннем порядке приостановил ратификацию СПС и ввел против Беларуси ряд ограничительных мер.

В 2016 году ЕС отменил ранее введенные санкции против белорусских компаний и свел к минимуму круг остающихся под ними физических лиц. Беларусь и ЕС ведут переговоры о совместных "приоритетах партнерства" на период до 2020 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь придает большое значение программе Евросоюза "Восточное партнерство" и рассчитывает заключить соглашение о партнерстве с Евросоюзом, заявил...
 
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