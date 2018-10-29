Россельхознадзор в октябре уничтожил около 2 тонн санкционного сыра из Европы

Россельхознадзор в октябре уничтожил около 2 тонн сыра, незаконно ввезенного из ряда стран ЕС, подпавших под российское продовольственное эмбарго.

Как сообщает служба, около 1,5 тонны сыра, который, согласно маркировке, произведен в Нидерландах, было обнаружено на оптово-розничном рынке в Красноярске. Причем владелец груза попытался обезличить или перемаркировать контрабандную продукцию. На сыре обнаружены признаки срыва маркировки, а на складе выявлено большое количество этикеток различных производителей сыров России и Беларуси. Эти этикетки предназначались для нанесения на обезличенную продукцию, отмечается в сообщении.

Кроме того, на рынке Краснодара специалисты Россельхознадзора обнаружили 450 кг сыров из Германии, Нидерландов, Италии и Финляндии.

Вся запрещенная к ввозу в Россию продукция изъята и, в соответствии с указом президента РФ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", уничтожена под контролем сотрудников территориальных управлений Россельхознадзора, сообщает служба.