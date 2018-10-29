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Ноябрьские скидки в торговле Минска

30.10.2018 16:59 — Разное | Интерфакс  
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Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в ноябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября – до 22 % на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей – 5 %.

  • ОАО "ГУМ":

1, 8, 15, 29 ноября – 22 % на непродовольственные товары (акция "Щедрый день");

3-5 ноября – 30 % на непродовольственные товары (акция "ГУМу 67 лет");

22-24 ноября – 27 % на непродовольственные товары (акция "Черная пятница").

Для держателей дисконтных карт: 2, 9, 16, 30 ноября – 25 % в секциях непродовольственных товаров.

  • ТКУП "Универмаг Беларусь":

13, 20, 27 ноября – 23 % на непродовольственные товары и 5 % на продовольственные товары;

5, 12, 19, 26 ноября – 8 % на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения.

Для держателей дисконтных карт: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29-30 ноября – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.

  • КУП "Торговый дом "На Немиге":

каждую среду, субботу, воскресенье – 22 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары;

с 5 ноября по 2 декабря – 30 % на отдельные группы товаров.

Для держателей дисконтных карт: каждый четверг, пятницу – 25 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.

  • УП "Кирмаш":

каждую среду, пятницу – 22 % на непродовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник – 25 % на непродовольственные товары.

  • Магазины Торгового центра "Столица" 23, 24, 25 ноября предложат скидки от 5 до 50 %.
  • ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35):

каждую пятницу – 20 %.

  • ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26):

каждую среду, а также 8 ноября – 15 %;

с 1 по 30 ноября – до 30 % на отдельные группы товаров.

  • ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38):

каждый четверг, субботу – 15 % на отдельные группы товаров.

  • ООО "Вильнюс-1" (ул. Калиновского, 55):

каждую среду, субботу – 15 % на отдельные группы товаров.

  • ЗАО "Сандрик" (пр-т Газеты "Правда", 40):

каждый вторник – 15 % на отдельные группы товаров.

  • ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1):

каждый четверг – 15 %.

  • ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38):

каждый вторник, четверг, пятницу – 20 %.

  • ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (пр-т Независимости, 131/1):

каждую среду ноября – 20 %.

  • ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32):

каждую среду, четверг – 15 %.

  • ЗАО "Лянок" (пр-т Независимости, 46):

каждую среду, субботу – 20 %.

  • ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1):

с 1 по 30 ноября – 15 % на отдельные группы товаров.

  • ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30):

1, 7, 8, 15, 22, 29 ноября – 20 % (на все товары, кроме акционных и уцененных).

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в ноябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. ОАО "ЦУМ...
 
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