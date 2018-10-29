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Ноябрьские скидки в торговле Минска
Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в ноябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 ноября – до 22 % на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей – 5 %.
1, 8, 15, 29 ноября – 22 % на непродовольственные товары (акция "Щедрый день");
3-5 ноября – 30 % на непродовольственные товары (акция "ГУМу 67 лет");
22-24 ноября – 27 % на непродовольственные товары (акция "Черная пятница").
Для держателей дисконтных карт: 2, 9, 16, 30 ноября – 25 % в секциях непродовольственных товаров.
13, 20, 27 ноября – 23 % на непродовольственные товары и 5 % на продовольственные товары;
5, 12, 19, 26 ноября – 8 % на продовольственные товары, для лиц пенсионного возраста при предъявлении пенсионного удостоверения.
Для держателей дисконтных карт: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 29-30 ноября – 25 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары.
каждую среду, субботу, воскресенье – 22 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары;
с 5 ноября по 2 декабря – 30 % на отдельные группы товаров.
Для держателей дисконтных карт: каждый четверг, пятницу – 25 % на непродовольственные, 5 % на продовольственные товары.
каждую среду, пятницу – 22 % на непродовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт: каждый понедельник – 25 % на непродовольственные товары.
каждую пятницу – 20 %.
каждую среду, а также 8 ноября – 15 %;
с 1 по 30 ноября – до 30 % на отдельные группы товаров.
каждый четверг, субботу – 15 % на отдельные группы товаров.
каждую среду, субботу – 15 % на отдельные группы товаров.
каждый вторник – 15 % на отдельные группы товаров.
каждый четверг – 15 %.
каждый вторник, четверг, пятницу – 20 %.
каждую среду ноября – 20 %.
каждую среду, четверг – 15 %.
каждую среду, субботу – 20 %.
с 1 по 30 ноября – 15 % на отдельные группы товаров.
1, 7, 8, 15, 22, 29 ноября – 20 % (на все товары, кроме акционных и уцененных).
Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.
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Акции "День скидок" пройдут в торговых организациях столицы в ноябре 2018 года, информирует Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. ОАО "ЦУМ...
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