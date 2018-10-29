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Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника
Новости Беларуси. Первые позывные спутника БГУ приняты 30 октября. Аппарат был запущен накануне с китайского космодрома «Цзюцюань», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На околоземной орбите он способен продержаться 3 года. Несмотря на свои незначительные размеры (вес чуть более 1,5 килограммов), он ничем не уступает большим «собратьям».
Аппарат оснащен системами управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. Это позволит решать широкий спектр задач, как для науки, так и для образования. Студенты в реальных условиях смогут осваивать космические технологии и проводить научные исследования.
Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета:
К слову, БГУ 30 октября празднует свой 97-ой день рождения. И как стало известно, ВУЗ уже разрабатывает более объемный и функциональный новый спутник.
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Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника
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Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника
Новости Беларуси. Первые позывные спутника БГУ приняты 30 октября. Аппарат был запущен накануне с китайского космодрома «Цзюцюань», сообщили в программе Новости «24...
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