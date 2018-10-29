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Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

30.10.2018 17:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. «Восточное партнерство» должно работать на благо устойчивого развития региона и сближение европейского континента. Об этом 30 октября заявил премьер-министр нашей страны Сергей Румас на встрече с Йоханнесом Ханом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

В Минск европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства прибыл для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Основные мероприятия форума начнутся 31 октября. Участие в нем примут государственные деятели и политики из стран Европы. На конференции ожидают более 70 высокопоставленных гостей – руководителей европейских государств, глав МИД и правительств, представителей международных организаций, экспертов. Впрочем, сегодняшняя встреча – еще и хорошая возможность обсудить двустороннее сотрудничество Беларуси и Евросоюза.

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
Для Беларуси Европейский союз – один из ключевых гарантов стабильности и устойчивого развития в нашем регионе Европы. Сегодня наше торгово-экономическое сотрудничество с Евросоюзом развивается очень динамично. Белорусский экспорт в ЕС вырос за 8 месяцев этого года на 43 % – это очень хороший результат. Мы ожидаем начала работы в Беларуси Европейского инвестиционного банка, и с началом его работы ожидаем инвестиционного сотрудничества.

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

Йоханнес Хан, европейский комиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС:
Мое участие в Мюнхенской конференции по безопасности – это еще и возможность посетить Минск в третий раз. Что же касается нашего двустороннего сотрудничества, то оно достаточно продвинутое.

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

Беларусь впервые принимает Мюнхенскую конференцию. Наша столица выбрана не случайно: в мире признают вклад, который Беларусь вносит в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Главной темой форума станет архитектура безопасности региона. Среди основных вопросов – взаимоотношения по линии Восток-Запад, региональные конфликты, минский процесс, экономическая ситуация в Восточной Европе, энергетическая и транснациональная безопасность.

Беларусь принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности с 2006 года. Первая же встреча основной группы состоялась в 2009-ом.

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Теги: Минск
 
 
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