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10 лучших образов Меган Маркл после новости о её беременности
Новости Великобритании. Неделю назад стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями.
Малыш
Уже неделю супруги находятся в Австралии и Океании, где проходит их тур. Здесь Меган и Гарри пробудут 16 дней. У супругов уже было несколько официальных визитов.
Меган Маркл и принц Гарри посетили зоопарк Сиднея, прием в свою честь, местную ферму, воздушную базу, школу, провели пикник с местными жителями, прогулялись по пляжу, пообщались с серферами и яхтсменами, посетили встречу с премьер-министром и церемонию открытия спортивных игр.
Супругов еще ожидает масса событий в рамках их тура.
Для каждого из мероприятий 37-летняя Меган Маркл подбирала специальный наряд. К ее образам, особенно после новости о предстоящем пополнении в семье, была приковано внимание прессы.
Мы собрали самые яркие выходы девушки.
Фото. MEGA
Фото. MATRIXPICTURES.COM.AU
Фото. STEPHEN LOCK. i-IMAGES
Фото. REX/SHUTTERSTOCK
Фото. PA
Фото. SAMIR HUSSEIN/WireImage
Фото. Getty Images
Фото. Media-mode.com
Фото. Tim Rooke. REX/SHUTTERSTOCK
Фото. PA
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Новости Великобритании. Неделю назад стало известно о том, что Меган Маркл и принц Гарри станут родителями. Малыш появится на свет весной 2019 года. Уже неделю...
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