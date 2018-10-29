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Не наш праздник? Откуда пошла традиция отмечать Хеллоуин?

30.10.2018 17:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Не наш праздник? Откуда пошла традиция отмечать Хеллоуин?
Фото из открытых источников

В чем суть Хеллоуина? Можно ли его отмечать в школе? Что думает по поводу этого праздника наша церковь? Об этом – в материале «АиФ».

В ЧЕМ СУТЬ?

Современное празднование Хеллоуина восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых. Древние кельты верили, что в Хеллоуин граница, отделяющая мир живых от мира мертвых, становится тонкой, и души умерших беспрепятственно приходят в земной мир. Праздник богат традициями, рассчитанными на то, чтобы умилостивить души усопших и призвать их не причинять зла живым.

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Слово «Хеллоуин» происходит от английского «Halloween» и расшифровывается как All Hallowed Souls Eve – Вечер всех святых. Праздник имеет свою символику. К примеру, чтобы отпугнуть духов и помочь им найти путь в чистилище, люди выставляют в окнах полую тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри, а участки перед домом украшают гирляндами, пугалами.

В некоторых странах дети наряжаются в костюмы монстров и ходят по округе, выпрашивая сладости. Эта традиция – наследие средневекового британского обычая бедняков выпрашивать еду в обмен на молитву об усопших родственниках.

Устраиваются шумные вечеринки, где все приглашенные должны быть в карнавальных костюмах. Считается, что шум отпугивает от дома нечистую силу.

Первоначально Хеллоуин праздновался только в странах, унаследовавших кельтскую культуру, таких как Ирландия, Шотландия, Англия и Уэльс. С конца XIX века эмигранты привезли Хеллоуин в США. В Беларусь праздник пришел относительно недавно.

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА

Отношение к Хеллоуину у нас неоднозначное. Представители православной и католической церквей призывают воздержаться от его празднования. К примеру, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш КОНДРУСЕВИЧ не раз отмечал, что Хеллоуин не имеет ничего общего с христианством. Представители церкви считают ненормальным наряжаться в костюмы мертвецов и веселиться и полагают, что олицетворение нечисти разрушительно влияет на психическое и духовно-нравственное здоровье людей.

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Около 20 лет назад о Хеллоуине стали рассказывать нашим школьникам в рамках знакомства с зарубежной культурой на уроках иностранного языка. Поэтому никого не удивляли школьники, переодетые 31 октября в необычные костюмы.

Сейчас в школах подходят к этому празднику более обдуманно. Замначальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда ВЕЛИКАЯ отметила, что никакого запрета на празднование Хеллоуина, Дня святого Валентина и других подобных праздников нет. Однако уточнила, что это не государственные праздники, проводить какие-либо мероприятия по этому поводу или нет, решает администрация школы. При этом делать это можно не в рамках учебного процесса, для этого есть внеклассные мероприятия.

ЗАПРЕТА НЕТ

В Беларуси официально не запрещено праздновать Хеллоуин. Однако у нас праздник приобрел более увеселительный и коммерческий характер, своих предков в этот день никто не чтит, а для молодежи это лишний повод прийти в клуб в необычном наряде и потанцевать.

В то же время нужно быть аккуратным со своим костюмом: если милиции он покажется оскорбляющим других граждан, то человека могут обвинить в мелком хулиганстве.

 
Теги: знакомства
 
 
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В конце октября во многих странах отмечается один из древнейших праздников мира – Хеллоуин. Однако отношение к этому празднику у нас неоднозначное.
 
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