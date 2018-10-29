Apple представила обновленный MacBook Air с Retina-дисплеем

Компания Apple провела в Нью-Йорке большую презентацию, на которой представила улучшенный MacBook Air с Retina-дисплеем.





Обновленный MacBook Air оснастили Retina-дисплеем на 13,3 дюйма повышенного разрешения в сравнении с нынешней моделью. Кроме того, на 50% уменьшили размер боковых рамок вокруг панели. В наличии два порта USB-C, 3,5-мм порт для наушников и Touch ID для быстрого входа в систему.









Процессорами выступают чипы Intel Core i5 восьмого поколения. Оперативной памяти — до 16 ГБ, постоянной — до 1,5 ТБ на SSD-накопителе. Время автономной работы, по словам представителей компании, составляет 12−13 часов при просмотре видео и серфинге в интернете.

Кроме того, ноутбук стал на 17% легче в сравнении со своим предшественником при ширине в 15,6 мм. Цена в США — от 1199 долларов. Продажи стартуют на следующей неделе.