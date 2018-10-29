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"Пашет как лошадь". Как тренируется и питается Ким Кардашьян
Ким Кардашьян занимается спортом шесть дней в неделю. Персональный тренер Мелисса Алькантара приходит домой к американской фотомодели в шесть утра и начинает тренировку, прорабатывая все части тела: от головы до пальцев ног.
— Ким одновременно ненавидит и обожает дни, когда мы делаем акцент на ноги, — рассказывала
Своего тренера Мелиссу Алькантару Кардашьян нашла в инстаграме.
— Мелисса — супермотиватор. Во время беременности она набрала 70 фунтов (30 кг), и так преобразилась (за 60 дней Мелисса сбросила 18 кг. — Прим. GO.TUT.BY)! Если бы я хоть на 10 процентов стала похожей на нее, это была бы крутая трансформация, — цитирует Ким Кардашьян
Кто же такая Мелисса Алькантара?
Тренер Кардашьян родилась в Бронксе. Ее мама работала на двух работах, а отец страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.
— Можете себе представить, какие привычки могли сформироваться у меня в таком окружении. Даже во взрослом возрасте мне казалось, что есть всякую дрянь, пить соки и алкоголь — это нормально. Я думала, что правильно питаться — это изредка съедать салат с рисом и бобами, — приводит слова Мелиссы
Привычки коуча в корне изменились после рождения ребенка.
— В тот период я страдала из-за лишнего веса и депрессии. Тогда решила заняться сразу всем: йогой, джиу-джитсу, кроссфитом… Я была сосредоточена на цели — построить красивое тело. И усвоила важный урок: жизнь — это борьба. Никакой хаос не должен мешать этой борьбе.
Мелисса не верит, что простые лайфхаки могут дать результат. Грамотная диета и здоровый рацион — вот ключ к изменениям, считает тренер.
— Именно это было необходимо Ким. Она грезила изменениями и была готова к новому образу жизни. Ким понимала, что нужно начать с питания. Она случайно наткнулась на мой аккаунт в инстаграме где-то в четыре утра, и ее команда сразу же связалась со мной. Спустя три дня мы уже беседовали в нью-йоркской квартире Кардашьян. Теперь мы работаем вместе, а все остальное уже история.
Тренер Алькантара помогла Кардашьян сформировать правильный рацион питания. У Мелиссы простой подход: нужно контролировать размер порций и питаться простой, свежей и качественной едой.
А что насчет тренировок?
Здесь Мелисса предпочитает комбинировать.
— Мне нравится чередовать низкоинтенсивные и высокоинтенсивные нагрузки. И, конечно, добавлять работу с весами.
Цель Ким Кардашьян, по словам ее инструктора, стать более мускулистой, накачать рельефные бицепсы и трицепсы.
— Ким нравится, как выглядит ее тело, бедра. Мы же работаем над мускулатурой.
Мелисса Алькантара и Ким Кардашьян практикуют все: от обычных приседаний и выпадов до упражнений с канатом. Приносит ли это результат? Взгляните на физическую форму Кардашьян и ее тренера.
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Ким Кардашьян занимается спортом шесть дней в неделю. Персональный тренер Мелисса Алькантара приходит домой к американской фотомодели в шесть утра и начинает...
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