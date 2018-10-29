ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пашет как лошадь". Как тренируется и питается Ким Кардашьян

30.10.2018 17:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ким Кардашьян занимается спортом шесть дней в неделю. Персональный тренер Мелисса Алькантара приходит домой к американской фотомодели в шесть утра и начинает тренировку, прорабатывая все части тела: от головы до пальцев ног.

— Ким одновременно ненавидит и обожает дни, когда мы делаем акцент на ноги, — рассказывала People коуч Кардашьян. — Но она невероятно настойчива! Наши тренировки изнурительны, а Ким все равно пашет как лошадь. Она видит результат и часто не может поверить, как круто меняется ее тело.

Своего тренера Мелиссу Алькантару Кардашьян нашла в инстаграме.

— Мелисса — супермотиватор. Во время беременности она набрала 70 фунтов (30 кг), и так преобразилась (за 60 дней Мелисса сбросила 18 кг. — Прим. GO.TUT.BY)! Если бы я хоть на 10 процентов стала похожей на нее, это была бы крутая трансформация, — цитирует Ким Кардашьян InStyle.

Кто же такая Мелисса Алькантара?

Тренер Кардашьян родилась в Бронксе. Ее мама работала на двух работах, а отец страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

— Можете себе представить, какие привычки могли сформироваться у меня в таком окружении. Даже во взрослом возрасте мне казалось, что есть всякую дрянь, пить соки и алкоголь — это нормально. Я думала, что правильно питаться — это изредка съедать салат с рисом и бобами, — приводит слова Мелиссы InStyle.

Привычки коуча в корне изменились после рождения ребенка.

— В тот период я страдала из-за лишнего веса и депрессии. Тогда решила заняться сразу всем: йогой, джиу-джитсу, кроссфитом… Я была сосредоточена на цели — построить красивое тело. И усвоила важный урок: жизнь — это борьба. Никакой хаос не должен мешать этой борьбе.

Мелисса не верит, что простые лайфхаки могут дать результат. Грамотная диета и здоровый рацион — вот ключ к изменениям, считает тренер.

— Именно это было необходимо Ким. Она грезила изменениями и была готова к новому образу жизни. Ким понимала, что нужно начать с питания. Она случайно наткнулась на мой аккаунт в инстаграме где-то в четыре утра, и ее команда сразу же связалась со мной. Спустя три дня мы уже беседовали в нью-йоркской квартире Кардашьян. Теперь мы работаем вместе, а все остальное уже история.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Melissa Alcantara (@fitgurlmel) 10 Апр 2018 в 12:42 PDT

Тренер Алькантара помогла Кардашьян сформировать правильный рацион питания. У Мелиссы простой подход: нужно контролировать размер порций и питаться простой, свежей и качественной едой.

А что насчет тренировок?

Здесь Мелисса предпочитает комбинировать.

— Мне нравится чередовать низкоинтенсивные и высокоинтенсивные нагрузки. И, конечно, добавлять работу с весами.

Цель Ким Кардашьян, по словам ее инструктора, стать более мускулистой, накачать рельефные бицепсы и трицепсы.

— Ким нравится, как выглядит ее тело, бедра. Мы же работаем над мускулатурой.

Мелисса Алькантара и Ким Кардашьян практикуют все: от обычных приседаний и выпадов до упражнений с канатом. Приносит ли это результат? Взгляните на физическую форму Кардашьян и ее тренера.

Читайте также
Как девушка, которая весила 90 кг, стала фитнес-моделью
С чего начать менять пищевые привычки? Советуют диетологи
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ким Кардашьян занимается спортом шесть дней в неделю. Персональный тренер Мелисса Алькантара приходит домой к американской фотомодели в шесть утра и начинает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выявлены нарушения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика