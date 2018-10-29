"Пашет как лошадь". Как тренируется и питается Ким Кардашьян

Ким Кардашьян занимается спортом шесть дней в неделю. Персональный тренер Мелисса Алькантара приходит домой к американской фотомодели в шесть утра и начинает тренировку, прорабатывая все части тела: от головы до пальцев ног.

— Ким одновременно ненавидит и обожает дни, когда мы делаем акцент на ноги, — рассказывала People коуч Кардашьян. — Но она невероятно настойчива! Наши тренировки изнурительны, а Ким все равно пашет как лошадь. Она видит результат и часто не может поверить, как круто меняется ее тело.

Своего тренера Мелиссу Алькантару Кардашьян нашла в инстаграме.

— Мелисса — супермотиватор. Во время беременности она набрала 70 фунтов (30 кг), и так преобразилась (за 60 дней Мелисса сбросила 18 кг. — Прим. GO.TUT.BY)! Если бы я хоть на 10 процентов стала похожей на нее, это была бы крутая трансформация, — цитирует Ким Кардашьян InStyle .

Кто же такая Мелисса Алькантара?

Тренер Кардашьян родилась в Бронксе. Ее мама работала на двух работах, а отец страдал от алкогольной и наркотической зависимостей.

— Можете себе представить, какие привычки могли сформироваться у меня в таком окружении. Даже во взрослом возрасте мне казалось, что есть всякую дрянь, пить соки и алкоголь — это нормально. Я думала, что правильно питаться — это изредка съедать салат с рисом и бобами, — приводит слова Мелиссы InStyle .

Привычки коуча в корне изменились после рождения ребенка.

— В тот период я страдала из-за лишнего веса и депрессии. Тогда решила заняться сразу всем: йогой, джиу-джитсу, кроссфитом… Я была сосредоточена на цели — построить красивое тело. И усвоила важный урок: жизнь — это борьба. Никакой хаос не должен мешать этой борьбе.

Мелисса не верит, что простые лайфхаки могут дать результат. Грамотная диета и здоровый рацион — вот ключ к изменениям, считает тренер.

— Именно это было необходимо Ким. Она грезила изменениями и была готова к новому образу жизни. Ким понимала, что нужно начать с питания. Она случайно наткнулась на мой аккаунт в инстаграме где-то в четыре утра, и ее команда сразу же связалась со мной. Спустя три дня мы уже беседовали в нью-йоркской квартире Кардашьян. Теперь мы работаем вместе, а все остальное уже история.

Тренер Алькантара помогла Кардашьян сформировать правильный рацион питания. У Мелиссы простой подход: нужно контролировать размер порций и питаться простой, свежей и качественной едой.

А что насчет тренировок?

Здесь Мелисса предпочитает комбинировать.

— Мне нравится чередовать низкоинтенсивные и высокоинтенсивные нагрузки. И, конечно, добавлять работу с весами.

Цель Ким Кардашьян, по словам ее инструктора, стать более мускулистой, накачать рельефные бицепсы и трицепсы.

— Ким нравится, как выглядит ее тело, бедра. Мы же работаем над мускулатурой.

Мелисса Алькантара и Ким Кардашьян практикуют все: от обычных приседаний и выпадов до упражнений с канатом. Приносит ли это результат? Взгляните на физическую форму Кардашьян и ее тренера.