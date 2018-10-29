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В Слуцком районе солигорчанин сбил велосипедиста
30.10.2018 — Разное | Soligorsk News
17 октября 2018 11:23 7539
В Слуцком районе солигорчанин сбил велосипедиста
В Слуцком районе 55-летний житель Солигорского района, управляя автобусом МАН А13, двигаясь в направлении Слуцка, совершил наезд на 34-летнего велосипедиста, жителя Слуцкого района, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Велосипедист световозвращающими элементами не обозначен, велосипед впереди и сзади СВЭ не оборудован, имеются СВЭ на колесах. Слуцким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации
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17 октября 2018 11:23 7539 В Слуцком районе солигорчанин сбил велосипедиста ...
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