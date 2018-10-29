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Экс-глава МИД Польши рассказал, как Лукашенко относится к ЛГБТ

30.10.2018 17:31 — Разное | KYKY  
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Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский летом 2018 года выпустил книгу «Польша может быть лучшей». Он анализирует позицию своей родной страны в мире. И там есть раздел, в котором Сикорский рассказал о своём визите в Минск в 2010 года и переговорах с Александром Лукашенко, пишет «Белсат».

Встреча состоялась накануне президентских выборов 2010 года. Кроме Сикорского и Лукашенко, присутствовал также и глава МИД Германии Гидо Вестервелле (умер в 2016 году от последствий лейкемии) − открытый гей.

Как пишет Сикорский, на встрече он сказал, что польская «европейскость» построена на толерантном отношении к национальным и сексуальным меньшинствам. Лукашенко удивился и после паузы ответил, что в Беларуси нет никаких сексуальных меньшинств. Сикорский удивился такому ответу, но не подал виду и спросил: «Господин президент, я понимаю, что Беларусь имеет свою специфику. Но гипотетически, если такие меньшинства появятся, то вы будете относиться к ним толерантно?». Лукашенко с улыбкой ответил: «Ну, не знаю, не знаю… А… лесбиянки пусть будут… можно даже посмотреть. А п*******в [характеристика человека по его сексуальной ориентации] мы в автобусы и вывезем за город в резервации».

Что Лукашенко говорил потом

После выборов прошла пресс-конференция для российских СМИ, на которой Лукашенко назвал этот разговор с министрами недоразумением: «Обиделся Вестервелле, что я там высказался, что я не принимаю… как это называется… этих гомо… нет, мужик с мужиком – это что? Гомосексуализм. Я не знал, честно. Мне министр написал, что у него, я не дочитал эту справку».

Также Лукашенко прокомментировал и вопросы Сикорского. По словам президента, он начал рассуждать на эту тему − и решил, что «если лесбиянство, то мы, мужики, виноваты. Если женщина с женщиной, то это терпимо. Но, говорю, когда уже этот гомосексуализм, то это ужас».

Читайте по теме: Протестанты просят Лукашенко запретить пропаганду ЛГБТ

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский летом 2018 года выпустил книгу «Польша может быть лучшей». Он анализирует позицию своей родной страны в мире. И там есть...
 
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