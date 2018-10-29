|
МАРТ: реальная стоимость жетона в метро − 90 копеек
>
Министерство антимонопольного регулирования рассказало, что беларусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском транспорте. Остальную часть берёт на себя государство,
За проезд в метро минчане возмещают 73,1% затрат, за наземный транспорт отдают 62,3% себестоимости. В областных же центрах показатель выше − 83,1%. То есть если бы минчане полностью возмещали все затраты, то жетон в метро стоил бы около 90 копеек, а талон в автобусе − около 96-и. В областных центрах стоимость талона повысилась бы незначительно − до 60 копеек (сейчас − 50). Но это всё примерные цифры.
Сколько мы будем возмещать в 2020 году
В Беларуси
Напомним, последнее повышение стоимости проезда в ОТ было 1 ноября прошлого года − на пять копеек. О новом увеличении цены пока неизвестно, но в июле
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования рассказало, что беларусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском транспорте. Остальную часть берёт на себя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)