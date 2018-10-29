ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ: реальная стоимость жетона в метро − 90 копеек

30.10.2018 17:01 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Министерство антимонопольного регулирования рассказало, что беларусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском транспорте. Остальную часть берёт на себя государство, пишет TUT.by. Только это средний показатель − он различается в Минске и областях.

За проезд в метро минчане возмещают 73,1% затрат, за наземный транспорт отдают 62,3% себестоимости. В областных же центрах показатель выше − 83,1%. То есть если бы минчане полностью возмещали все затраты, то жетон в метро стоил бы около 90 копеек, а талон в автобусе − около 96-и. В областных центрах стоимость талона повысилась бы незначительно − до 60 копеек (сейчас − 50). Но это всё примерные цифры.

Сколько мы будем возмещать в 2020 году

В Беларуси утвердили антиинфляционную программу. По ней к 2020 году беларусы будут возмещать не меньше 80% себестоимости транспорта − 70% в Минске и 90% в областях. Выходит, в 2020 году минчане за талон на автобус должны будут платить не меньше 67 копеек, а жители областных городов − 55 копеек. Планов по метро нет. 

Напомним, последнее повышение стоимости проезда в ОТ было 1 ноября прошлого года − на пять копеек. О новом увеличении цены пока неизвестно, но в июле появлялась информация, что власти рассматривают этот вопрос − но только в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования рассказало, что беларусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском транспорте. Остальную часть берёт на себя...
 
Новости дня
Новости разные
 
2 ноября «прямую линию» проведет Сергей Дерябин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика