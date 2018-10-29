МАРТ: реальная стоимость жетона в метро − 90 копеек

Министерство антимонопольного регулирования рассказало, что беларусы возмещают 70,7% затрат на проезд в городском транспорте. Остальную часть берёт на себя государство, пишет TUT.by. Только это средний показатель − он различается в Минске и областях.

За проезд в метро минчане возмещают 73,1% затрат, за наземный транспорт отдают 62,3% себестоимости. В областных же центрах показатель выше − 83,1%. То есть если бы минчане полностью возмещали все затраты, то жетон в метро стоил бы около 90 копеек, а талон в автобусе − около 96-и. В областных центрах стоимость талона повысилась бы незначительно − до 60 копеек (сейчас − 50). Но это всё примерные цифры.

Сколько мы будем возмещать в 2020 году

В Беларуси утвердили антиинфляционную программу. По ней к 2020 году беларусы будут возмещать не меньше 80% себестоимости транспорта − 70% в Минске и 90% в областях. Выходит, в 2020 году минчане за талон на автобус должны будут платить не меньше 67 копеек, а жители областных городов − 55 копеек. Планов по метро нет.

Напомним, последнее повышение стоимости проезда в ОТ было 1 ноября прошлого года − на пять копеек. О новом увеличении цены пока неизвестно, но в июле появлялась информация, что власти рассматривают этот вопрос − но только в Минске.