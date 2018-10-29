Если либеросис одолел. 10 сложных эмоций, о которых вы не знали



фото: steemit.com

Чтобы помочь нам разобраться с чувствами, которые мы не всегда можем выразить словами, психологи обращаются к понятию эмоционального интеллекта.

Эта способность помогает распознавать не только радость и страх, но и более странные и сложные эмоции.

Некоторые из этих слов не имеют аналогов в русском языке, а у других даже нет зафиксированных словарных описаний, но это не мешает людям по всему миру использовать их, чтобы точнее выражать свои мысли.

Либеросис

Либеросис — желание освободиться от проблем, давления и несвободы во взрослой жизни. Либеросис испытывают те, кто хочет снова стать ребенком и не беспокоиться о насущных бытовых вопросах и своем будущем.

Слово впервые появилось в 2006 году в словаре Джона Кенига, студента колледжа Макалистер в Миннесоте. Молодой поэт составил словарь «Необъяснимой печали» для эмоций, которые ранее не описывались лингвистически в официальных источниках.

Вемодален

Это чувство испытывают многие владельцы аккаунтов в Instagram. Вемодален — ощущение от невозможности уникально запечатлеть какое-то событие, объект или пейзаж. Например, вы восхищаетесь закатом и хотите, чтобы подписчики прониклись тем же чувством. Но при этом понимаете, что все они видели десятки фотографий с таким же красивым закатом, и ваша станет лишь одной из них. Иными словами, вемодален — это желание создать нечто выдающееся, сопряженное с пониманием того, что ваше произведение не может быть

Крисализм

Крисализм — состояние, подобное чувствам ребенка в утробе матери. Оно возникает, когда вы находитесь в теплом, уютном доме, а за окном — гроза и ливень. Если вы чувствуете абсолютную защищенность, комфорт, отсутствие страхов за будущее, можете смело называть эту эмоцию крисализмом. Кстати, с латинского сhrysalis переводится как «куколка», «кокон», что максимально точно описывает это чувство.

Кенопсия

Ощущения, которые возникают в заброшенном месте, где когда-то кипела жизнь. Такие эмоции схожи с чувствами от просмотра триллера и многим кажутся жуткими и неприятными, а кому-то нравятся неизвестностью и загадочностью. Заброшенные дома, больницы и целые города притягивают людей, стремящихся понять их красоту. В интернете существуют сообщества фотографов-любителей, которые собирают информацию о подобных местах. Одно из них так и называется — Kenopsia.

Андронитис

В общении с людьми принято постепенно раскрываться, узнавать друг друга, прежде чем назвать взаимоотношения настоящей дружбой. Андронитис — чувство, которое возникает при знакомстве с новым приятным человеком. Это момент, когда вы понимаете, сколько времени потребуется на то, чтобы развить отношения, хотите ускорить этот процесс, минуя длительную последовательность формальных диалогов. Эмоция также может возникнуть, когда вы понимаете, что продолжить общение невозможно, например, со случайным попутчиком.

Энюмен

Чувство сожаления о своих переживаниях в прошлом, которое в итоге привело к счастливому настоящему. Это желание вернуться назад и сказать самому себе, что все будет хорошо и нет смысла нервничать о предстоящих событиях. Эмоция знакома всем, кто сдавал экзамены, готовился к собеседованию и решился на кардинальные перемены в жизни. Будто вы хотите сказать себе в прошлом: «Все будет хорошо, тебе не о чем беспокоиться».

Жуска

Когда предъявили претензию, оскорбили или зло пошутили, не каждый способен моментально подобрать правильные слова, поддаваясь эмоциям гнева и растерянности. Жуска — тревожное чувство: вы многократно повторяете в голове диалог из реальной прошедшей или гипотетической ситуации, которая вас тревожит. В этом воображаемом диалоге вы становитесь победителем, многократно обыгрывая события и находя оптимальные слова, обезоруживающие оппонента.

Сондер

Сайт Thought catalog описывает это чувство как осознание уникальности и между тем общности. В этом состоянии вы вдруг понимаете, что каждый из случайных прохожих — отдельный человек, живущий своей насыщенной жизнью, в которой есть семья, друзья, проблемы, переживания, стремления и заботы. Эту эмоцию можно испытать, например, разглядывая незнакомцев в вагоне метро: каждый из них — отдельный мир.

Гигил

Это эмоция, знакомая каждому, но описанная только в филиппинском словаре тагальского языка. Гигил — желание ущипнуть, укусить или очень крепко обнять человека, которого вы любите. Многие описывают его словами «так бы и съел». Обычно это чувство умиления, которое возникает при общении с маленькими детьми или животными, или состояние, связанное с переизбытком чувств. Впервые о термине заявил Тим Ломас, психолог из Университета Восточного Лондона. Начиная с 2013 года он собирал иностранные слова, описывающие чувства, знакомые людям во всем мире. Так появился «Всемирный словарь счастья». Проект был опубликован в октябре 2018 года в научном издании Journal of Positive Psychology and Wellbeing.

Икцуарпок

Как назвать воодушевленное состояние, которое возникает, когда вот-вот должен прийти долгожданный гость, а его все нет? Предвкушение, ожидание, беспокойство? Вы начинаете смотреть на часы, звонить приглашенному, выглядывать в окно и никак не можете успокоиться и заняться своими делами. На языке иннуитов эта эмоция называется iktsuarpok.

РБК