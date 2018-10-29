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Двое жителей Ошмянского района подозреваются в серии поджогов

30.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Двое жителей Ошмянского района подозреваются в серии поджогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Двое жителей Ошмянского района подозреваются в серии поджогов
Фото УСК по Гродненской области

Два уголовных дела возбуждены по фактам поджога на территории района. Так, в деревне Лужище в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года горел сарай и оставленное в нежилом доме имущество. Размер ущерба составил около Br2 тыс. В деревне Гольшаны в ночь с 28 на 29 мая 2018 года был подожжен нежилой неэлектрифицированный дом местного жителя и сарай его односельчанина. Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму около Br4 тыс.

"Для установления лиц, совершивших поджоги, был проведен большой объем следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В результате оперативные сотрудники милиции получили информацию о возможной причастности к совершению преступлений жителей Ошмянского района, 19 и 20 лет", - рассказал Сергей Шершеневич.

Молодые люди признались в совершении преступлений, а также в причастности к другим поджогам. В ночь с 8 на 9 октября этого года они подожгли здание бывшей молочно-товарной фермы с 180 т сена в Ошмянском районе, а в придорожной полосе автодороги Ошмяны - Ивье на территории Ивьевского района сожгли девять соломенных тюков и соломенных декораций.

При обысках в домах подозреваемых обнаружены предметы и следы, доказывающие их причастность к содеянному, отметил Сергей Шершеневич. Подозреваемые заключены под стражу, наложен арест на их имущество, в том числе на два автомобиля. К уголовной ответственности молодые люди ранее не привлекались.

Расследование продолжается.

БЕЛТА

 
 
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Двое жителей Ошмянского района подозреваются в серии поджогов, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области...
 
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