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Большая презентация: Apple представляет новые устройства

30.10.2018 17:56 — Разное | Tut.by  
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Компания Apple проводит большую презентацию в Нью-Йорке. Среди новинок — компьютеры Mac и планшеты iPad Pro. Следить за мероприятием можно в прямой видеотрансляции.

Обновленный MacBook Air


Изображение: Apple

Обновленный MacBook Air с Retina-дисплеем получил более высокое разрешение по сравнению с актуальной моделью. Устройство стало на 17% легче в сравнении со своим предшественником при ширине в 15,6 мм. Цена в США — от 1199 долларов.

Подробнее: Apple представила обновленный MacBook Air с Retina-дисплеем

Новый Mac mini


Изображение: Apple

В последний раз линейка Mac mini обновлялась еще в 2014 году. Новая модель получили 4-ядерные и 6-ядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенного хранилища на SSD-накопителях. Цена стартовой конфигурации — 799 долларов.

Подробнее: Новый Mac mini от Apple оценили в 799 долларов

 
 
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