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Новый Mac mini от Apple оценили в 799 долларов

30.10.2018 17:51 — Разное | Tut.by  
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Кроме нового MacBook Air компания Apple также показала улучшенную версию своего мини-ПК — Mac mini.


Последний раз устройство обновлялось еще в 2014 году. Новая модель получили 4-ядерные и 6-ядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенного хранилища на SSD-накопителях.




В наличии и специальный чип Apple T2. Последний нужен для кодирования информации, хранящийся на компьютере, а также форматирования видео в формат HEVC. В наличии четыре порта Thunderbolt 3/USB-C, поддерживающих мониторы разрешением 4K и 5K. Есть и два порта USB-A. Есть возможность подключения 10-гигабитного Ethernet.

Цена стартовой конфигурации Mac mini — 799 долларов.

 
 
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Последний раз устройство обновлялось еще в 2014 году.
 
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