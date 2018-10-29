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Новый Mac mini от Apple оценили в 799 долларов
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Последний раз устройство обновлялось еще в 2014 году. Новая модель получили 4-ядерные и 6-ядерные процессоры Intel Core восьмого поколения, до 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенного хранилища на SSD-накопителях.
В наличии и специальный чип Apple T2. Последний нужен для кодирования информации, хранящийся на компьютере, а также форматирования видео в формат HEVC. В наличии четыре порта Thunderbolt 3/USB-C, поддерживающих мониторы разрешением 4K и 5K. Есть и два порта USB-A. Есть возможность подключения 10-гигабитного Ethernet.
Цена стартовой конфигурации Mac mini — 799 долларов.
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Последний раз устройство обновлялось еще в 2014 году.
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