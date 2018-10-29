"В очередь ко мне встанут остальные чемпионы". Релих - о защите титула по версии WBA и новых целях

Чемпион WBA в суперлегком весе белорус Кирилл Релих рассказал, как бой с Эдуардом Трояновским стал не войной, а марафоном, и перспективах в борьбе за победу во Всемирной боксерской суперсерии. Тем временем в федерации профессионального бокса Беларуси надеются, что выход Релиха и еще одного белоруса Ивана Баранчика в финал суперсерии станет веской причиной провести его в Минске.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

7 октября в Йокогаме Кирилл Релих провел первую защиту титула чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBA и победил Эдуарда Трояновского решением судий: трижды 115−113. Бой длился все 12 раундов, что стало в новинку для Трояновского и на что Кирилл явно не рассчитывал.

— Не ожидал, что Эдуард, скажем так, струсит, — признался 28-летний уроженец Барановичей на встрече с белорусскими журналистами. — Думал, он выйдет воевать, чтобы, как он говорил раньше, забрать у меня титул, а не включит заднюю передачу от испуга — и начнется вот эта возня 12 раундов. Почему-то он передумал…

— Я ты свою подготовку выстраивал не под марафон, верно?

— Да, его же распиарили: мол, один удар — и все решится. Он, видимо, передумал показывать, какой он панчер.

Напомним, что Кирилл Релих носит звание чемпиона мира по версии WBA после победы над кубинцем Рансесом Бартелеми в марте 2018 года. Тогда по итогам 12-раундового боя судьи единогласным решением признали преимущество белоруса по очкам — 117:110, 118:109, 118:109. Всего же в активе Релиха 23 победы в 25 поединках на профессиональном ринге, из них 19 нокаутом.

Следующий бой Релих должен провести против америнца Реджиса Прогрейса, временного чемпиона мира по версии WBC, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Накануне Прогрейс был лучше британца Терри Флэнегана — 119:108, 118:109 и 117:110. Реджис является непобежденным боксером. На его счету 23 победы, из них 19 нокаутом.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Бой между Релихом и Прогрейсом может пройти в Новом Орлеане 23 февраля 2019 года, хотя дата еще не утверждена. Поединок также может состояться или в конце января, или в начале марта.

— Реджис — отличный боксер, в отличие от остальных — думает в ринге, — отметил Кирилл. — Он понимает, что будет делать, и делает это. Стоит ожидать битву интеллектов. Сомневаюсь, что у нас будет суперзаруба. Скорее, тактическое сражение.

— Прогрейс — временный чемпион. Интересен ли тебе его пояс, который достанется в случае победы над Реджисом?

— В WBC есть действующий чемпион, поэтому… А забрать временный титул тоже будет неплохо. Если выиграю весь турнир (то есть суперсерию. — Прим.ред.), в очередь [ко мне] встанут остальные чемпионы.

Подготовка Релиха к бою против Трояновского, как и против Бартелеми, уже традиционно была разделена на две части: базовая — в Беларуси, а затем в Майами под руководством американских тренеров Риваса и Нормана. Менять методику и команду перед встречей с Прогрейсом Кирилл не станет.

— Зачем, если работает? - отметил он.



Иван Баранчик (слева) и Реджис Прогрейс. Фото: twitter.com/RPrograis

В другом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) встретятся еще один белорус Иван Баранчик, новоиспеченный чемпион мира по версии IBF, и победитель боя Джош Тэйлор (Великобритания) — Райан Мартин (США), который пройдет 3 ноября в Глазго.

— Кирилл, ждешь ли ты встречи с Баранчиком в финале?

— Не задумывался об этом, но если такой шанс представится, то будем боксировать. А что делать?

— Вы с Иваном друзья или только коллеги?

— Когда мы были в сборной (то есть в любительском боксе. — Прим.ред.), никогда особо не общались. Недавно встретились впервые за долгие годы в Москве, буквально полчаса поговорили. Все-таки разница в возрасте чувствуется (Кириллу 28 лет, Ивану — 25. — Прим.ред.). Не друзья мы. Так, знакомые.

— Из твиттера Прогрейса мы знаем, что Баранчик к нему подходил со словами: «С тобой мы встретимся в финале суперсерии». Получается, Иван определил для себя состав финала.

— Иван уверен в себе. Он пахарь. Кажды ведет себя так, как считает нужным. Если он считает нормальным походить и говорить, кому быть в финале, то… Надеюсь, он не станет подходить ко мне после своего поражения в финале и не скажет: «Я ждал Прогрейса в финале».

По мнению гендиректора Белорусской федерации профессионального бокса Валерия Капли, в случае выхода двух белорусов в финал Всемирной боксерской суперсерии решающий бой может пройти в Минске.

— Почему нет? Главное, чтобы Кирилл и Иван победили в своих полуфиналах. Страна будет заинтересована в проведении такого мероприятия. Оно может стать продолжением спортивного лета в Беларуси в 2019 году, когда в Минске состоятся II Европейские игры, — сказал Капля.

Пресс-конференция Кирилла Релиха после защиты титула прошла в Музее истории бокса имени В. В. Ботвинника в стенах БГУФК, как и встреча с журналистами после завоевания чемпионского пояса в начале года. Релих является студентом этого университета, но находится в академическом отпуске.

— Может, восстановился?

— К сожалению, нет. Как-то летом приехал сюда, узнал, что нужно для подачи опять документов. Там возникли свои нюансы. Не получилось востановиться, так как пришлось улететь.

После пресс-конференции Кирилл передал в музей Музей истории бокса перчатки, в которых он боксировал во время защиты титула в поединке против Эдуарда Трояновского.