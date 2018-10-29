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"В очередь ко мне встанут остальные чемпионы". Релих - о защите титула по версии WBA и новых целях
Чемпион WBA в суперлегком весе белорус Кирилл Релих рассказал, как бой с Эдуардом Трояновским стал не войной, а марафоном, и перспективах в борьбе за победу во Всемирной боксерской суперсерии. Тем временем в федерации профессионального бокса Беларуси надеются, что выход Релиха и еще одного белоруса Ивана Баранчика в финал суперсерии станет веской причиной провести его в Минске.
7 октября в Йокогаме Кирилл Релих провел первую защиту титула чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBA и победил Эдуарда Трояновского решением судий: трижды 115−113. Бой длился все 12 раундов, что стало в новинку для Трояновского и на что Кирилл явно не рассчитывал.
— Не ожидал, что Эдуард, скажем так, струсит, — признался 28-летний уроженец Барановичей на встрече с белорусскими журналистами. — Думал, он выйдет воевать, чтобы, как он говорил раньше, забрать у меня титул, а не включит заднюю передачу от испуга — и начнется вот эта возня 12 раундов. Почему-то он передумал…
— Я ты свою подготовку выстраивал не под марафон, верно?
— Да, его же распиарили: мол, один удар — и все решится. Он, видимо, передумал показывать, какой он панчер.
Напомним, что Кирилл Релих носит звание чемпиона мира по версии WBA после
Следующий бой Релих должен провести против америнца Реджиса Прогрейса, временного чемпиона мира по версии WBC, в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии. Накануне Прогрейс был лучше британца Терри Флэнегана — 119:108, 118:109 и 117:110. Реджис является непобежденным боксером. На его счету 23 победы, из них 19 нокаутом.
Бой между Релихом и Прогрейсом может пройти в Новом Орлеане 23 февраля 2019 года, хотя дата еще не утверждена. Поединок также может состояться или в конце января, или в начале марта.
— Реджис — отличный боксер, в отличие от остальных — думает в ринге, — отметил Кирилл. — Он понимает, что будет делать, и делает это. Стоит ожидать битву интеллектов. Сомневаюсь, что у нас будет суперзаруба. Скорее, тактическое сражение.
— Прогрейс — временный чемпион. Интересен ли тебе его пояс, который достанется в случае победы над Реджисом?
— В WBC есть действующий чемпион, поэтому… А забрать временный титул тоже будет неплохо. Если выиграю весь турнир (то есть суперсерию. — Прим.ред.), в очередь [ко мне] встанут остальные чемпионы.
Подготовка Релиха к бою против Трояновского, как и против Бартелеми, уже традиционно была разделена на две части: базовая — в Беларуси, а затем в Майами под руководством американских тренеров Риваса и Нормана. Менять методику и команду перед встречей с Прогрейсом Кирилл не станет.
— Зачем, если работает? - отметил он.
В другом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) встретятся еще один белорус Иван Баранчик, новоиспеченный чемпион мира по версии IBF, и победитель боя Джош Тэйлор (Великобритания) — Райан Мартин (США), который пройдет 3 ноября в Глазго.
— Кирилл, ждешь ли ты встречи с Баранчиком в финале?
— Не задумывался об этом, но если такой шанс представится, то будем боксировать. А что делать?
— Вы с Иваном друзья или только коллеги?
— Когда мы были в сборной (то есть в любительском боксе. — Прим.ред.), никогда особо не общались. Недавно встретились впервые за долгие годы в Москве, буквально полчаса поговорили. Все-таки разница в возрасте чувствуется (Кириллу 28 лет, Ивану — 25. — Прим.ред.). Не друзья мы. Так, знакомые.
— Из твиттера Прогрейса мы знаем, что Баранчик к нему подходил со словами: «С тобой мы встретимся в финале суперсерии». Получается, Иван определил для себя состав финала.
— Иван уверен в себе. Он пахарь. Кажды ведет себя так, как считает нужным. Если он считает нормальным походить и говорить, кому быть в финале, то… Надеюсь, он не станет подходить ко мне после своего поражения в финале и не скажет: «Я ждал Прогрейса в финале».
По мнению гендиректора Белорусской федерации профессионального бокса Валерия Капли, в случае выхода двух белорусов в финал Всемирной боксерской суперсерии решающий бой может пройти в Минске.
— Почему нет? Главное, чтобы Кирилл и Иван победили в своих полуфиналах. Страна будет заинтересована в проведении такого мероприятия. Оно может стать продолжением спортивного лета в Беларуси в 2019 году, когда в Минске состоятся II Европейские игры, — сказал Капля.
Пресс-конференция Кирилла Релиха после защиты титула прошла в Музее истории бокса имени В. В. Ботвинника в стенах БГУФК, как и встреча с журналистами после завоевания чемпионского пояса в начале года. Релих является студентом этого университета, но находится в академическом отпуске.
— Может, восстановился?
— К сожалению, нет. Как-то летом приехал сюда, узнал, что нужно для подачи опять документов. Там возникли свои нюансы. Не получилось востановиться, так как пришлось улететь.
После пресс-конференции Кирилл передал в музей Музей истории бокса перчатки, в которых он боксировал во время защиты титула в поединке против Эдуарда Трояновского.
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Чемпион WBA в суперлегком весе белорус Кирилл Релих рассказал, как бой с Эдуардом Трояновским стал не войной, а марафоном, и перспективах в борьбе за победу во...
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