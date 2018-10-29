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Китайских туристов Беларусь не интересует

30.10.2018 17:33 — Разное | Партизан  
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Введение безвизового режима посещения Беларуси туристами из Китая не оправдало ожиданий, так как китайцы рассматривают нашу страну как транзитную, то есть они заезжают в нее перед тем, как поехать к основной цели своих путешествий — в европейские страны.

Об этом на днях сообщил чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. С даты введения безвизового режима (с 10 августа 2018 года) по 1 октября белорусскую границу пересекло немного больше китайских граждан, чем ранее: 3 848. Это на 46% больше, чем за аналогичный период 2017 года, но намного меньше, чем ожидалось.

Более того, количество пассажиров прямого авиарейса из Пекина в Минск с начала августа по конец сентября даже сократилось. Кирилл Рудый объяснил такую ситуацию тем, что китайцы чаще всего в Европу ездят за покупками дорогих брендовых товаров. 

Они заезжают ненадолго в Беларусь, чтобы посмотреть на природу и достопримечательности, связанные с советским периодом, после чего едут в Италию, Францию и далее.

Посол отметил также, что надежды на то, что после введения безвизового режима туристические компании начнут пытаться освоить белорусский рынок, не оправдались, напротив интерес этих компаний к Беларуси снизился, так как они лишились заработка на оформлении виз в РБ.

Таким образом, пока продвижение Беларуси как объекта для туризма в Китае осуществляется без особого успеха.

 

Совсем по-другому обстоят дела в сфере продовольствия. Кирилл Рудый сообщил, что за январь—сентябрь текущего года поставки продуктов питания из РБ в КНР увеличились в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Поставки молока выросли в 9 раз, а в целом в Китае сертифицированы уже около 50 белорусских молочных предприятий, получивших право на поставки своей продукции в КНР.

В результате, как подчеркнул Кирилл Рудый, если еще в 2015 году около 80% экспорта из Беларуси в Китай составляли калийные удобрения, то в настоящее время они занимают только 57%, а остальное приходится на продукты питания и продукцию деревообработки.

В частности, белорусские предприятия поставляют материалы из дерева для IKEA в Китае.

 
Теги: Минск
 
 
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Введение безвизового режима посещения Беларуси туристами из Китая не оправдало ожиданий, так как китайцы рассматривают нашу страну как транзитную, то есть они...
 
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