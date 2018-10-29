Пыль в глаза, или Что за фасадом?

В бытность Андрея они играли на открытой площадке. Вот тогда Скорынкин и его друзья активно пробивали идею искусственного льда, которую подхватил весомый и значимый в то время «Советский спорт».





Собкор газеты по Беларуси Александр Борисевич помог новополоцкому вратарю довести до глаз и ушей читателей, в том числе и местных властей, о необходимости ледовой арены. Не зря же Новополоцк называли не иначе как городом молодости, спорта и здоровья.





Первый директор хоккейной школы Владимир Бляхман в качестве веского аргумента прикладывал газетный номер, в котором на первой полосе красовался знаковый материал. Не сразу, но в Новополоцке появился каток с искусственным льдом, второй в стране, а ещё один действовал в Минске





- Я не претендую на то, чтобы дворец назвали моим именем, - полушутя-полусерьёзно заявляет Андрей, со временем ставший известным поэтом, на чьи стихи написано немало песен. - Но на открытие после реставрации арены могли бы пригласить.





С хитрым умыслом или по случайности, но местные власти повели обновление комплекса с фасада. В недавнее октябрьское утро, оказавшись перед зданием, мне открылась приятная картина. Несколько корпусов дворца сверкали свежими красками, вдоль здания рабочие завершали укладку асфальта. Казалось, хоть сейчас можно перерезать ленточку и запускать первых гостей.





С самыми благими намерениями я отправился узнать подробности добрых дел, но не все желали делиться успехами и указали на сидевшего невдалеке человека. Мол, он, начальник, вам и расскажет. Однако Николай Иванович (так его величали) тоже оказался не склонен к огласке, сославшись на то, что он здесь недолго, а до того его подопечные приводили в порядок местное кладбище. Мол, есть более влиятельное лицо, представитель субподрядчика, его подчинённые здесь давно, он в курсе всех дел, и указал на вагончик.





Вышедший навстречу мужчина не представился, но и не отказался показать стройку. Новый знакомый начал с того, что работы повели сразу, как появились деньги. И даже израсходовав их, продолжили реконструкцию в ожидании нового вливания. Лишь не дождавшись, перешли на другой объект.





Вернулись же, когда власти твёрдо пообещали оперативно платить. Да, могли давно завершить объект, поскольку прекрасно понимали, что лёд нужен многим: и хоккейной команде, и их будущей смене. Вторым даже больше, поскольку взрослые могут себе позволить тренироваться на арендованных аренах, школьники же – вряд ли.





Собеседник показал мне помещения в трёх корпусах. Везде дело двигалось к завершению, оставалось добавить несколько штрихов в спортзалах, раздевалках, подсобках и другие комнатах.





Но все они на виду, за фасадом же, во дворе комплекса, куда мы отправились, творилась настоящая разруха. Вокруг - развороченная земля, груды строительного мусора и металла. Но кроме всего прочего, именно во двор выходят двери компрессорной, образно говоря, сердца и разума ледовой арены.





А в ней только начался демонтаж старого оборудования. По словам собеседника, лишь на днях они получили документацию и добро на её переоборудование.





Городу пустили пыль в глаза. Вроде всё идёт чинно и ладно, фасад сверкает новыми красками. В местных СМИ чиновники обещали уже в сентябре залить лёд, потом сроки перенесли на октябрь. Теперь мой собеседник говорит о конце года, поскольку до 31 декабря Лукашенко дал срок завершить реконструкцию.





Все остальные помещения могли подождать, а, начав реконструкцию с компрессорной, справедливо считает мой гид, уже можно было «варить» лёд, и на катке вести тренировки. А уж потом заботиться об антураже арены и обновлении иных, менее важных, помещений.





Там же, на заднем дворе, идёт монтаж ещё одной площадки с искусственным льдом. Рядом с ней строятся раздевалки и другие подсобные помещения. Несомненно, нужное дело. Каток в будущем разгрузит основную арену, даст возможность пригласить любителей катания на коньках. Но и здесь дел невпроворот.





Добавим, что первые работы по обновлению дворца начались десять лет назад и превратились в долгострой. Неудивительно, что проблемы со льдом не могли не сказаться на хоккейной команде, которая опустилась классом ниже, в Экстралигу Б.





Ждать новых звёздочек также не приходится: ребятам негде тренироваться, нет льда. А ведь из местной школы вышли такие мастера как братья Костицыны, Коробов, Комаров, цвета «Химика» защищали Мезин, Макрицкий, Татаринцев, Копать и другие.





Мой собеседник не теряет оптимизма, надеется на завершение работ к концу года. К авралу мы привыкли, но не пострадает ли качество, не придётся ли встать на повторный ремонт?