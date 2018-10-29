Анатолий Ткаченко: Настя раскрылась в 33 года

президент международной федерации наконец вручил ей давно обещанную олимпийскую «бронзу» , которая перешла от уличенной в допинге украинки Терещук, то было от чего считать Мексику фартовой страной. Если добавить, что, которая перешла от уличенной в допинге украинки Терещук, то было от чего считать Мексику фартовой страной.





Первые серьезные титулы в 33 года — не такой уж частый эпизод в спорте. Не так ли? "Белорусский партизан" адресовал свой вопрос ее личному тренеру Анатолию Ткаченко.





— Современное пятиборье — уникальный вид, в котором человек может раскрыться и в 33. С Настей произошел как раз тот случай. Мы долго ждали, когда придет ее время, много работали. Но оно все не шло, мешали мелочи, такие, как злополучная жеребьевка в верховой езде. Но в большей мере ее проколы связаны с эмоциональным настроем. Она очень требовательна к себе, всегда высоко поднимает планку, ставя перед собой только одну цель — победу.





Она могла стать чемпионкой мира десять лет назад — не вышло. После провала на Олимпиаде в Рио вообще хотели закончить карьеру. Но мне удалось ее переубедить, поскольку Настя не реализовала себя, да и здоровье позволяло держать нагрузки. Договорились позаниматься еще годик и посмотреть, что выйдет, и потом уже делать выводы. Она согласилась, понемногу успокоилась, пришло в норму фехтование, которое частенько перекрывало ей дорогу.





— Как, к примеру, на летних Играх в Бразилии, где Анастасия после провала в стартовом турнире пятиборья потеряла всякие надежды на медаль.





— И не только в Рио, но и на трех предыдущих Олимпиадах, скажем, в Лондоне, где она лишь с помощью уникального бега переместилась на шестое место. На последней, в Бразилии, ее просто замкнуло в фехтовании, да так, что она очутилась в своеобразном вакууме. Настя не выдерживала давления — ведь от нее ждали медали, и она очень хотела не подвести. Чрезмерное напряжение привело к техническим ошибкам, которые вылились в поражениях на фехтовальной дорожке.





Не могу сказать, что в Мексике она сразу взяла себя в руки, но Анастасия сумела побороть себя, направить эмоции в нужное русло. К этому она, наконец, пришла в свои 33 года.





— Вы вместе почти два десятка лет, знаете ученицу, как говорится, от и до. 12-е место перед последним комбинированным видом на чемпионате мира в Мексике не перечеркивало шансы на медаль?





— Ее реакцию могу оценить по взгляду, по жесту, как и она мою. Что касается позиции перед «комбайном», то как раз 12-е место настраивало на медаль. Это же не 25-е, которое способно перекрыть дорогу к медали. Слава богу, что Настя хорошо отстреляла, если бы что-то пошло не так, то она могла и не выиграть, но по расчетам на пьедестал все-таки попадала. Настя великолепно настроилась, никого вокруг не видела и не слышала, а на рубеже стреляла как из автомата.





— Помните, как все случилось?





— Это незабываемое событие. Поначалу все «ломанулись» на первый отрезок. Она же мягко начала бег, оставаясь на своей, стартовой, позиции. На втором этапе чуть добавила, на третьем — еще больше. Конкурентки начали «подсаживаться», Настя ворвалась в тройку, немка и француженка составили пару лидеров, а Прокопенко держалась поодаль. Чисто отстрелявшись, Настя первой убежала с рубежа, и стало понятно, что ее уже никому не догнать.





Все эти годы, главный соперник Анастасии — она сама. Но девушка победила себя, смогла укротить эмоции, делать то, что умеет. Причем ее потенциал израсходован не на все сто процентов, есть куда двигаться и в верховой езде, и в фехтовании.





Но когда все совпало, наступила высшая степень удовлетворения, и она поняла, что состоялась как спортсменка и как личность. Кстати, украинская федерация якобы не смогла найти Терещук, завершившую карьеру. Насте вручили оригинальную награду, сделанную по случаю.





— Прокопенко вместе с Просенцовой подогрели интерес команды к турниру, задав высокую планку.





— Да, они подняли настроение, впервые выиграв чемпионское «золото» в женской эстафете. Здорово отфехтовав, девушки сразу вышли в лидеры, а в концовке, в самом выигрышном виде, не упустили первое место. Мы так и планировали, освоившись на местных базах, проще было продолжать соревноваться в личном турнире.





— Вас не испугали непривычный часовой пояс, иной климат?





— Мы соревновались в Мексике не первый раз, и всегда состязания давались очень тяжело. Но чаще всего мы выступали без горной подготовки. На сей раз провели двухнедельный сбор в Сестриере, на олимпийской базе в итальянских Альпах. Она «поднята» на такую же высоту, как и спорткомплекс в Мексике. Здорово помог обширный и разнообразный спарринг, особенно, в фехтовании. Прилетев в Мексику, неделю перед соревнованиями привыкали к местному климату. нужен был 21 день для полной адаптации к высоте, и у нас это получилось, как раз к финалу.





— Уйдя с должности главного тренера сборной, вам можно больше времени уделять ученице.





— Для меня переход к прежней роли точно стал облегчением. Правда, в сборной теперь отвечаю за подготовку команды в комбинированном виде. У нас практикуется подобное разделение. Кстати, главный тренер, кроме основных функций, ведет тренировочный процесс по плаванию. Он же строит стратегию сборной, советуется по нюансам занятий. У нас зачастую возникают творческие споры, но это в порядке вещей, без них сложно представить прогресс.





Так совпало, что молодые Полозков и Касьяник не отобрались на Олимпиаду, и нынешнее четырехлетие большей частью связано с ними. Им больше всего внимания. Настя же прошла несколько сложных турниров летних Игр, поэтому у нее иные цели.





— Анастасия на финише сезона добавила успех на престижном Кубке Кремля в Москве, куда попадают избранные и только по приглашению.





— Да, в российской столице все пошло как по маслу, в 19 боях Настя проиграла лишь три, именно так она должна фехтовать всегда. Скажу, что в Мексике она слегка выглядела зажатой, тут же полностью раскрепостилась. Ее поддержал Полозков, особенно в «комбайне», Илья, перейдя к другому тренеру Селецкому, здорово подрос в мастеровитости.





Мама по-прежнему помогает, когда он приезжает в Могилев , но больше времени он проводит в Минске , где ныне живет. Сдвиги существенные, Полозков впервые стал призером Кубка мира, начал регулярно попадать в первые шестерки личных турниров. Очень хотелось, чтобы его, как у нас говорят, не перехлестнуло, чтобы больше работал над собой и не смотрел по сторонам. Ему подчас не хватает выдержки и спокойствия.





— При нынешнем безденежье вам необходимо провести несколько заграничных сборов. Поддержка федерации по-прежнему существенна или же находите другие источники существования?





— С 2012 года и до сих пор республиканская федерация работает на команду. Ее прежний руководитель Николай Иванченко многое сделал для развития вида. Сейчас финансовой помощи меньше, но деньги вкладываются в юношеское пятиборье, которые соревнуются в так называемых биатле и триатле, по двум и трем видам пятиборья. Но сбор в Сестриере оплачивала именно федерация, в Мексике же — Минспорта.





— Насколько известно, руку к юношескому пятиборье приложил и клуб, который открыл олимпийский чемпион Александр Лесун.





— Сама идея принадлежала известному специалисту Александру Савченко, который задумал его как бизнес-проект. Он поделился своими суждениями с Лесуном, и вместе они договорились открыть клуб его имени. Тренировки платные, но желающих заниматься вполне достаточно. Популярность же стартов для подрастающего поколения велика, особенно, состязаний по лазер-рану — бегу со стрельбой из лазерного пистолета.





Масса туров по более упрощённой программе проводится по всему миру, причем, для различных возрастов. Они весьма притягательны для желающих увидеть другие страны. Им в этом помогает прежде всего республиканская федерация, которой ныне руководит известный в недалеком прошлом спортсмен Михаил Прокопенко, муж Насти. Думаю, наш вид переживает второе рождение.