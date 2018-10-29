История одной фотографии: как Брежнев у брестского мальчика конфеты отобрал

Natatnik 'ом фотограф и журналист Юрий Макарчук. Одной из таких историй, произошедших в 1975 году в Бресте , поделился с'ом фотограф и журналист Юрий Макарчук.





Случайно в разговоре со своим однокашником по СШ №1 (теперь гимназия № 1) Виктором Бегезой узнал, что у него есть фотография, где он в составе группы пионеров встречает Леонида Ильича Брежнева на перроне Брестского вокзала.





Оказалось, что сделал этот снимок мой отец Евгений Николаевич Макарчук, работавший фотокорреспондентом областной газеты “Заря”.





Виктор Бегеза поделился своими воспоминаниями об этой встрече:





– Зимой 1975 года меня и ещё нескольких одноклассников вызвали с уроков в учительскую. Руководила этим процессом наша пионервожатая, Зинаида Сергеевна Журавлёва, проработавшая в этой должности много лет. Она занималась внеклассной работой и, несмотря на солидный возраст, всегда ходила по школе в пионерском галстуке, белой блузке и тёмной юбке.





За глаза все ученики называли её Зинкой. Ребятам ничего конкретного пионервожатая не сообщала, только сказала, что они пройдут отбор для выполнения важного задания по встрече правительственной делегации.





Нас по очереди вызывали в учительскую, где сидели незнакомые женщины (наверное, чиновницы из областного отдела народного образования) и какой-то строгий дядя (наверное, из компетентных органов), которые с нами беседовали. Спрашивали: где работают родители, как учишься? Судя по всему, оценивали внешний вид, умение себя вести и отвечать на вопросы.





Из нашего класса выбрали меня, Вовку Сидорова и Люду Поклад. А всего отобрали человек 12-15. Оказалось, что мы были в этой команде самые старшие, нам было по 13 лет, а с 14-ти уже принимали в комсомол. Попросили всех надеть парадную одежду и прийти в школу. Однако после осмотра начальству что-то не понравилось. Было приказано переодеть всех в одинаковые куртки.





Кроме этого, мальчикам выдали аккуратные шапки с козырьком, а девочкам – пушистые воздушно-одуванчиковые белые береты. Я был очень недоволен, головной убор был великоват и постоянно сползал на глаза (фото). Да и куртка мне не понравилась, ведь у меня была своя красивая, купленная родителями импортная одёжка польского производства, которая отлично на мне сидела.





В назначенный день мы сели в специальный автобус и поехали встречать делегацию. Периметр железнодорожного узла уже был оцеплен милицией и военными. В здании вокзала и вокруг было непривычно пусто. Всех ребят отвели в какую-то комнату на первом этаже, где нас инструктировала незнакомая женщина.





Конечно, дети не могли знать в лицо всех членов делегации. Поэтому самой старшей из девочек Люде Поклад поручили вручить цветы самому Леониду Ильичу, а другие пионеры должны были раздать букеты остальным членам делегации, чтобы никого не обделить вниманием.





Подъехал литерный поезд, достаточно длинный, наверное, вагонов 8-10, который занял весь перрон. Запомнились зелёные окна цвета бутылочного стекла, наверное, они были пуленепробиваемыми. Кроме нас возле вокзала стояла ещё небольшая группа брестчан, допущенных на встречу с генеральным секретарём.





Когда поезд остановился и на перрон вышли члены правительственной делегации во главе с Леонидом Брежневым, все кинулись к ним вручать цветы. Одноклассницу Люду Поклад генсек, которому она вручила цветы, по своей привычке чмокнул в щёку. А остальные важные гости от букетов скромно отказывались и говорили: “Несите Леониду Ильичу!”





Постепенно все столпились полукольцом перед свитой генерального секретаря, и после приветственных слов помощники Брежнева стали раздавать пионерам подарки. Всем ребятам вручили по коробке конфет и толстой книжке. Пока Витя, опустив голову, рассматривал свои подарки, неожиданно Леонид Ильич протянул к нему руку и попытался их забрать. Витя вцепился в презенты и потянул их на себя.





Правда, быстро сообразил, что всё это неспроста, и ослабил хватку. Оказалось, что самой маленькой девочке не хватило подарка, и она уже готова была расплакаться. Леонид Ильич вовремя заметил оплошность и вручил ей подарок, который забрал у моего однокашника.





Потом высокий гость взял Витю в охапку и поставил рядом с собой. Вскоре помощники исправили оплошность и принесли недостающий презент. Леонид Ильич лично вручил сообразительному мальчику гостинцы и стал расспрашивать: “Как зовут, как дела…”.





Потом обратился ко всем пионерам и спросил: “Как учитесь?” Тут уже на правах хозяина вмешался первый секретарь ЦК компартии Беларуси Пётр Машеров и ответил за всех: “Кругом все отличники. Вас, Леонид Ильич, встречают только лучшие”.





На отличившегося шестиклассника также обратили внимание военные из свиты генсека. Какой-то четырёхзвёздный генерал (генерал армии) похлопал по плечу и похвалил: “Молодец, Витёк… “.





Далее по протоколу у Леонида Ильича было запланировано общение с избранными представителями народа, собранными для встречи делегации. И тут получился конфуз…





На вопрос Леонида Ильича: “Как дела, как настроение, товарищи?”, одна не в меру активная женщина из числа ветеранов начала взахлёб очень громко что-то говорить. Генсек попытался её прервать, но не тут-то было. У восторженной пенсионерки рот не закрывался, и она никому не давала и слова сказать.





Так как Витя стоял среди членов делегации, то отчётливо слышал, как ответственные товарищи вслух начали задавать вопрос: “Кто её пустил?” Женщину так и не смогли урезонить, торжественный момент был скомкан, охрана развернула Леонида Ильича и проводила в вагон. Вся встреча продолжалась минут десять.





Дома Витя с родителями рассмотрели “царские” подарки: коробку шоколадных конфет типа ассорти под гордым названием “Будь готов!” и богато иллюстрированный путеводитель по Москве. Внутри книги на обложке мама Вити для памяти записала: ”Подарок Виктору Бегезе от Леонида Ильича Брежнева 07.12.1975 года”.













P.S. Поездка в Польшу в 1975 года партийно-правительственной делегации СССР была приурочена к очередному съезду Польской объединённой рабочей партии (аналог КПСС). В ту пору первым секретарём ПОРП был Эдвард Герек. К визиту гостей в центре Варшавы построили новый вокзал, действующий поныне, а на партийном съезде Леонид Ильич дирижировал залом, когда делегаты пели “Интернационал”, – то есть у Бориса Ельцина был учитель.