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В Светлогорске начальник ГАИ задержал пьяным за рулем начальника местного ЛТП

30.10.2018 17:33 — Разное | UDF  
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Есть в этой истории нечто по Гайдаю, с той лишь разницей, что произошло в реальной жизни.

По понятным причинам, официальной информации по инциденту нет, однако gomel.today удалось подтвердить правдивость разгуливающих по Светлогорску слухов по своим каналам — данная информация полностью соответствует действительности. К сожалению, по причине того, что инцидент всячески скрывается, установить многие детали пока не получается.

Непонятки между двумя светлогорскими начальниками случились примерно 10 дней назад. В тот еще прекрасный октябрьский день службу в одном из нарядов ГАИ нес сам начальник Светлогорского райотдела Гапоненко Василий. Одна из машин привлекла внимание стражей порядка на дорогах и была остановлена.

В результате, выяснилось, что за рулем, в состоянии алкогольного опьянения находился человек, занимающий должность начальника местного ЛТП — лечебно-трудового профилактория, в котором проходят принудительное лечение алкозависимые люди. Такая вот ирония судьбы. Или, даже, издержки профессии.

Насколько известно, в данный момент по данному факту проводятся всевозможные проверки, однако с должности начальник ЛТП еще не уволен.

Чисто технически нам стало интересно, как такое может быть, что начальник целого райотдела оказался в наряде. Оказалось, для белорусских райцентров это совершенно обычное дело. В городе, размером со Светлогорск или Калинковичи сотрудников ГАИ может быть 3-7 человек, поэтому периодически и высшим должностным лицам приходится брать в руки жезл и появляться на дороге.

Любопытно, что оба начальника — и ГАИ, и ЛТП — люди на своих постах относительно новые. Оба пребывают в должности в чуть более месяца.

 
 
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Есть в этой истории нечто по Гайдаю, с той лишь разницей, что произошло в реальной жизни.
 
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