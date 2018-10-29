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В Светлогорске начальник ГАИ задержал пьяным за рулем начальника местного ЛТП
Иллюстративное фото
По понятным причинам, официальной информации по инциденту нет, однако
Непонятки между двумя светлогорскими начальниками случились примерно 10 дней назад. В тот еще прекрасный октябрьский день службу в одном из нарядов ГАИ нес сам начальник Светлогорского райотдела Гапоненко Василий. Одна из машин привлекла внимание стражей порядка на дорогах и была остановлена.
В результате, выяснилось, что за рулем, в состоянии алкогольного опьянения находился человек, занимающий должность начальника местного ЛТП — лечебно-трудового профилактория, в котором проходят принудительное лечение алкозависимые люди. Такая вот ирония судьбы. Или, даже, издержки профессии.
Насколько известно, в данный момент по данному факту проводятся всевозможные проверки, однако с должности начальник ЛТП еще не уволен.
Чисто технически нам стало интересно, как такое может быть, что начальник целого райотдела оказался в наряде. Оказалось, для белорусских райцентров это совершенно обычное дело. В городе, размером со Светлогорск или Калинковичи сотрудников ГАИ может быть 3-7 человек, поэтому периодически и высшим должностным лицам приходится брать в руки жезл и появляться на дороге.
Любопытно, что оба начальника — и ГАИ, и ЛТП — люди на своих постах относительно новые. Оба пребывают в должности в чуть более месяца.
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Есть в этой истории нечто по Гайдаю, с той лишь разницей, что произошло в реальной жизни.
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