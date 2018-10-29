Контрафактный алкоголь поступает в Беларусь из России

С начала 2018 года изъято порядка 98 тысяч фальсифицированного алкоголя, 95% которого было завезено из России.

Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел Беларуси.

Там сообщается, что сотрудники милиции часто выявляют незаконный оборот фальсифицированной продукции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, о лицах, занимающихся подпольным алкобизнесом, нередко сообщают и добросовестные граждане.

В ведомстве напомнили, что употребление фальсифицированного продукта приводит к отравлению или обострению имеющихся заболеваний вплоть до летального исхода.