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Контрафактный алкоголь поступает в Беларусь из России
С начала 2018 года изъято порядка 98 тысяч фальсифицированного алкоголя, 95% которого было завезено из России.
Об этом
Там сообщается, что сотрудники милиции часто выявляют незаконный оборот фальсифицированной продукции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, о лицах, занимающихся подпольным алкобизнесом, нередко сообщают и добросовестные граждане.
В ведомстве напомнили, что употребление фальсифицированного продукта приводит к отравлению или обострению имеющихся заболеваний вплоть до летального исхода.
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С начала 2018 года изъято порядка 98 тысяч фальсифицированного алкоголя, 95% которого было завезено из России.
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