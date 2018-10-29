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Apple анонсировала два улучшенных iPad Pro с разблокировкой по лицу

30.10.2018 18:07 — Разное | Tut.by  
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Кроме новых MacBook Air и Mac mini компания Apple анонсировала два новых планшета iPad Pro. Гаджеты получили минимальные рамки по краям дисплеев, избавились от физической клавиши «Домой» и оборудуются системой разблокировки по лицу Face ID.


Новинки стали на 12% тоньше в сравнении с нынешними моделями, а экраны при тех же габаритах стали больше — соответственно на 11 и 12,9 дюймов. Рамки по краям экранов уменьшили, из-за чего физической клавиши Home в устройствах больше нет.

Ей на смену пришла система разблокировки по лицу Face ID, прямо как в iPhone Xs. Интересно, что распознавание лица работает не только в вертикальном, но и горизонтальном режиме.


Процессором выступает Apple A12X, у него 8 ядер CPU и 7 ядер GPU. Производительность, по словам компании, возросла на 35%. Представители Apple уверяют, что графическая подсистема по мощности не уступает игровой консоли Xbox One S.

Еще одна особенность — отказ от порта Lightning в пользу USB-C. От новых iPad Pro теперь получится заряжать iPhone. Также поддерживается 18-ватная быстрая подзарядка планшетов. Время автономной работы — 10 часов. Разрешение основной камеры — 12 Мп, а еще в наличии «виртуальные» сим-карты eSIM.

Объем встроенной памяти в максимальной версии — 1 ТБ.

Также компания анонсировала вторую версию стилуса Apple Pencil. Его можно прикрепить прямо к планшету с помощью магнитов, заряжаться он теперь умеет без проводов.

 
 
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