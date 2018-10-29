В Минске с размахом отметят День Стартапера

1 декабря пройдет мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “ Invest Day ” и after-party “ Startup Night ”. К участию приглашаются все, кого интересуют стартапы и инновации, кто мечтает влиться в стартап-тусовку и завести полезные контакты.

Если вы:

предприниматель и ищете инвестиции, партнеров и новые решения для развития;

автор проекта, которому необходим план действий, стартовый капитал и мотивация;

эксперт, который жаждет поработать с перспективными проектами, отточить навыки критика и применить свои компетенции;

инвестор и представитель венчурного фонда в поиске перспективных компаний для вложений;

специалист, который желает присоединиться к созданию достойного стартапа;

студент, мечтающий о стажировке в стартапе;

человек, интересующийся бизнесом и развитием,

тогда это мероприятие для вас!

Конкурс бизнес-проектов “Invest Day” – это отличная возможность для стартапов представить свой проект, получить практические знания в общении с инвесторами, завести полезные контакты с экспертами, которые помогут достичь успеха в выходе на новый уровень развития.

“Invest Day” - место, где можно прокачать свои навыки презентации, получить экспертную оценку и инвестиции, а также заявить о себе на всю страну. Узнать больше о конкурсе можно на сайте: http://start.by/investday

“Startup Night” - это:

встреча единомышленников. Здесь вы сможете пообщаться с сотней амбициозными и предприимчивых людей, завести полезные знакомства и отдохнуть в кругу людей со схожими интересами;

доступ к инсайдерской информации;

полезный и продуктивный отдых.