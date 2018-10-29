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В Минске с размахом отметят День Стартапера

30.10.2018 18:28 — Разное | БДГ  
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1 декабря пройдет мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “Invest Day” и after-party “Startup Night”. К участию приглашаются все, кого интересуют стартапы и инновации, кто мечтает влиться в стартап-тусовку и завести полезные контакты.

Если вы:

  • предприниматель и ищете инвестиции, партнеров и новые решения для развития;
  • автор проекта, которому необходим план действий, стартовый капитал и мотивация;
  • эксперт, который жаждет поработать с перспективными проектами, отточить навыки критика и применить свои компетенции;
  • инвестор и представитель венчурного фонда в поиске перспективных компаний для вложений;
  • специалист, который желает присоединиться к созданию достойного стартапа;
  • студент, мечтающий о стажировке в стартапе;
  • человек, интересующийся бизнесом и развитием,

тогда это мероприятие для вас!

Конкурс бизнес-проектов “Invest Day” – это отличная возможность для стартапов представить свой проект, получить практические знания в общении с инвесторами,  завести полезные контакты с экспертами, которые помогут достичь успеха в выходе на новый уровень развития.

“Invest Day” - место, где можно прокачать свои навыки презентации, получить экспертную оценку и инвестиции, а также заявить о себе на всю страну. Узнать больше о конкурсе можно на сайте: http://start.by/investday

“Startup Night” - это:

  • встреча единомышленников. Здесь вы сможете пообщаться с сотней амбициозными и предприимчивых людей, завести полезные знакомства и отдохнуть в кругу людей со схожими интересами;
  • доступ к инсайдерской информации;

полезный и продуктивный отдых. 

 
Теги: знакомства
 
 
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1 декабря пройдет мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “Invest Day” и after-party “Startup Night”.
 
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