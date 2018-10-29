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В Минске с размахом отметят День Стартапера
1 декабря пройдет мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “
Если вы:
тогда это мероприятие для вас!
Конкурс бизнес-проектов “Invest Day” – это отличная возможность для стартапов представить свой проект, получить практические знания в общении с инвесторами, завести полезные контакты с экспертами, которые помогут достичь успеха в выходе на новый уровень развития.
“Invest Day” - место, где можно прокачать свои навыки презентации, получить экспертную оценку и инвестиции, а также заявить о себе на всю страну. Узнать больше о конкурсе можно на сайте:
“Startup Night” - это:
полезный и продуктивный отдых.
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1 декабря пройдет мероприятие, которое объединит в себе конкурс бизнес-проектов “Invest Day” и after-party “Startup Night”.
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