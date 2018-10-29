Мюнхенская конференция по безопасности впервые пройдет в Беларуси

Основная группа МКБ прибудет в белорусскую столицу. Трехдневная встреча пройдет с 30 октября по 1 ноября.

Во встрече будут принимать участие президенты, главы правительств и МИД, представители и руководители спецслужб.

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Участие в ней принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты с целью выработки путей разрешения мировых конфликтов. Всего прибудут в Минск свыше 70 участников.

На конференции будут обсуждаться вопросы гонки вооружений, экономических санкций и решению локальных конфликтов на территориях постсоветских государств.

Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года.