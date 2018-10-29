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Мюнхенская конференция по безопасности впервые пройдет в Беларуси
Основная группа МКБ прибудет в белорусскую столицу. Трехдневная встреча пройдет с 30 октября по 1 ноября.
Во встрече будут принимать участие президенты, главы правительств и МИД, представители и руководители спецслужб.
Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Участие в ней принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты с целью выработки путей разрешения мировых конфликтов. Всего прибудут в Минск свыше 70 участников.
На конференции будут обсуждаться вопросы гонки вооружений, экономических санкций и решению локальных конфликтов на территориях постсоветских государств.
Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года.
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Основная группа МКБ прибудет в белорусскую столицу. Трехдневная встреча пройдет с 30 октября по 1 ноября. Во встрече будут принимать участие президенты, главы...
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