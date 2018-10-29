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Чем занять ребенка летом 2019 года?

30.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Чем занять ребенка летом 2019 года?

Ежегодно в области свыше 900 летних оздоровительных лагерей распахивают двери перед юными гродненцами. Туристические, палаточные, передвижные, лагеря труда и отдыха, экологические, лингвистические, спортивные, лагеря для будущих спасателей, творческих ребят, пионерские смены – каждый сезон этот перечень пополняется новыми формами организации свободного времени детей и молодежи. 

Летом этого года в лагерях различного типа отдохнули, оздоровились, нашли новых друзей и получили массу позитивных эмоций почти 60 тысяч детей со всей области. Работали 23 стационарных оздоровительных лагеря, 19 оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, свыше 320 профильных, с дневным пребыванием – более 600. Свыше трех тысяч детей отдохнули в лагерях, расположенных в живописной местности. Популярны у ребят лагеря труда и отдыха – минувшим летом в них провели время свыше двух тысяч детей. 

http://grodnonews.by/

 
 
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Ежегодно в области свыше 900 летних оздоровительных лагерей распахивают двери перед юными гродненцами. Туристические, палаточные, передвижные, лагеря труда и...
 
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