|
Авария на Бруцеро-Ерофеевской в Горках. «Мерседес» вылетел на тротуар
30.10.2018 — Разное | Горецкий вестник
Вчера на улице Бруцеро-Ерофеевской 32-летний водитель при совершении обгона не справился с управлением, сообщает УГАИ УВД Могилевского облисполкома. В результате его «Мерседес-Бенц» вылетел на тротуар и врезался в дерево, опору ЛЭП и сбил дорожный знак. Водитель с множественными травмами госпитализирован.
Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера на улице Бруцеро-Ерофеевской 32-летний водитель при совершении обгона не справился с управлением, сообщает УГАИ УВД Могилевского облисполкома. В результате...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)