Авария на Бруцеро-Ерофеевской в Горках. «Мерседес» вылетел на тротуар

Вчера на улице Бруцеро-Ерофеевской 32-летний водитель при совершении обгона не справился с управлением, сообщает УГАИ УВД Могилевского облисполкома. В результате его «Мерседес-Бенц» вылетел на тротуар и врезался в дерево, опору ЛЭП и сбил дорожный знак. Водитель с множественными травмами госпитализирован.



















Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома