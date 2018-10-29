﻿ Выявлены нарушения. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выявлены нарушения

30.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Ежегодно в организациях, хозяйствах и на промышленных предприятиях республики происходят пожары, которые приносят огромные материальные ущербы, нередко в огне гибнут люди. Пожары чаще всего возникают на тех объектах, где не обеспечивается выполнение требований  пожарной безопасности. Согласно Закону Республики Беларусь «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является непосредственной обязанностью руководителей и должностных лиц организаций и спрос в первую очередь с них.

За период с 22 по 28 октября текущего года работниками Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям осуществлен мониторинг следующих объектов: ООО «Инвуддорс», Несвижский филиал РУСП «Минское племпредприятие», зданий и помещений зерносушильных комплексов, автозаправочных станций и зерноскладов ОАО «Городея и ОАО ОАО «17 Сентября».

По результатам мониторинга  ООО «Инвуддорс» было установлено, что должностные лица этой организации не на должном уровне относятся к  требованиям правил пожарной безопасности, в частности, выявлено ряд нарушений, которые не требуют значительных материальных затрат, а именно:

не все работники предприятия обучены по программе пожарно-технического минимума согласно постановления МЧС РБ №36 от 22.05.2018;

приказ «Об организации обучения работников по программе пожарно-технического минимума» разработан не с учетом требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7;

разработанные технологические документы по организации производственного процесса для каждого помещения, мест хранения и временного размещения сырья и готовой продукции не информативны и не читаемы;

план эвакуации людей при пожаре не соответствует объемно-планировочным решениям здания и форме установленной постановлением МЧС №21 от 20.04.2018;

не представлены протоколы испытаний наружных пожарных лестниц;

пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности с ГОСТ 12.4.026-2015;

замки на дверях эвакуационных выходов (двери разделяющие коридоры, двери лестничных клеток, вестибюля и холлов, а также наружные эвакуационные двери) не оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

отсутствует свободный доступ к установкам внутреннего противопожарного водоснабжения, первичным средствам пожаротушения и пожарной автоматики;

допускается временное уменьшение ширины и высоты эвакуационных путей и выходов по всему зданию;

допускается расположение (хранение) горючих материалов на расстоянии до тела отопительного аппарата менее 1250 мм;

допускается хранение и размещение сырья и готовой продукции в непредназначенных для этих целей местах (на проходах и путях эвакуации);

По результатам мониторинга зданий и сооружений Несвижский филиал РУСП «Минское племпредприятие» были выявлены следующие нарушения:

все замки на дверях эвакуационных выходов (двери разделяющие коридоры, двери лестничных клеток, вестибюля и холлов, а также наружные эвакуационные двери) не оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС РБ от 28.04.2018 №28;

допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком перезарядки;

пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

не представлена в Несвижский РОЧС документация, подтверждающая проведение огнезащитной обработки стропильной системы;

не проведено обучение необходимой категории работников по программе пожарно-технического минимума;

допускается на путях эвакуации (коридор, тамбур) отделка стен с использованием материалов с неизвестными пожарно-техническими показателями (в частности сайдинг и обои);

ширина дверного полотна на путях эвакуации не менее 0,8 м;

дверь, ведущая в лестничную клетку, не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах;

не подтверждена группа горючести не ниже Г2 и распространения пламени не ниже РП2 козырьков из поликарбоната, устроенных над входом в административные здания;

допускается эксплуатация зданий и помещений не в соответствии с их функциональным назначением и проектной документацией (в частности не допускать хранение (складирование) горючих материалов в помещениях не предусмотренных для данных целей (административное здание, склад для хранения зерна, гаражи, котельная);

здания не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения из расчета: в административных помещениях на каждые 200кв.м. площади здания  — 1 ОП-8 или 2 ОП-4, производственные и складские помещения, гаражи – на каждые 200 кв.м. площади 1 ОП-8 или 1 ОП-4;

не оборудовано здание гаражей автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

допускается хранение горючих материалов на деревянных (сгораемых) стеллажах.

В лучшую сторону хотелось бы отметить такие предприятия как ОАО «Городея» и ОАО «17 Сентября» на объектах, которых не выявлено ни одного нарушения.

За нарушение законодательства о пожарной безопасности руководители, юридические лица и должностные лица организаций, в которых выявлены нарушения, привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа.

Уважаемые руководители! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Только совместными усилиями мы обеспечим безопасность на предприятиях и организациях, где Вы работаете.

Несвижский РОЧС


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно в организациях, хозяйствах и на промышленных предприятиях республики происходят пожары, которые приносят огромные материальные ущербы, нередко в огне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пыль в глаза, или Что за фасадом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика