Выявлены нарушения

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Ежегодно в организациях, хозяйствах и на промышленных предприятиях республики происходят пожары, которые приносят огромные материальные ущербы, нередко в огне гибнут люди. Пожары чаще всего возникают на тех объектах, где не обеспечивается выполнение требований пожарной безопасности. Согласно Закону Республики Беларусь «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является непосредственной обязанностью руководителей и должностных лиц организаций и спрос в первую очередь с них.

За период с 22 по 28 октября текущего года работниками Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям осуществлен мониторинг следующих объектов: ООО «Инвуддорс», Несвижский филиал РУСП «Минское племпредприятие», зданий и помещений зерносушильных комплексов, автозаправочных станций и зерноскладов ОАО «Городея и ОАО ОАО «17 Сентября».

По результатам мониторинга ООО «Инвуддорс» было установлено, что должностные лица этой организации не на должном уровне относятся к требованиям правил пожарной безопасности, в частности, выявлено ряд нарушений, которые не требуют значительных материальных затрат, а именно:

не все работники предприятия обучены по программе пожарно-технического минимума согласно постановления МЧС РБ №36 от 22.05.2018;

приказ «Об организации обучения работников по программе пожарно-технического минимума» разработан не с учетом требований Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7;

разработанные технологические документы по организации производственного процесса для каждого помещения, мест хранения и временного размещения сырья и готовой продукции не информативны и не читаемы;

план эвакуации людей при пожаре не соответствует объемно-планировочным решениям здания и форме установленной постановлением МЧС №21 от 20.04.2018;

не представлены протоколы испытаний наружных пожарных лестниц;

пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности с ГОСТ 12.4.026-2015;

замки на дверях эвакуационных выходов (двери разделяющие коридоры, двери лестничных клеток, вестибюля и холлов, а также наружные эвакуационные двери) не оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

отсутствует свободный доступ к установкам внутреннего противопожарного водоснабжения, первичным средствам пожаротушения и пожарной автоматики;

допускается временное уменьшение ширины и высоты эвакуационных путей и выходов по всему зданию;

допускается расположение (хранение) горючих материалов на расстоянии до тела отопительного аппарата менее 1250 мм;

допускается хранение и размещение сырья и готовой продукции в непредназначенных для этих целей местах (на проходах и путях эвакуации);

По результатам мониторинга зданий и сооружений Несвижский филиал РУСП «Минское племпредприятие» были выявлены следующие нарушения:

все замки на дверях эвакуационных выходов (двери разделяющие коридоры, двери лестничных клеток, вестибюля и холлов, а также наружные эвакуационные двери) не оборудованы устройствами, которые обеспечат возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

не переработана общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности в соответствии с требованиями постановления МЧС РБ от 28.04.2018 №28;

допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком перезарядки;

пути эвакуации не обозначены указательными знаками пожарной безопасности;

не представлена в Несвижский РОЧС документация, подтверждающая проведение огнезащитной обработки стропильной системы;

не проведено обучение необходимой категории работников по программе пожарно-технического минимума;

допускается на путях эвакуации (коридор, тамбур) отделка стен с использованием материалов с неизвестными пожарно-техническими показателями (в частности сайдинг и обои);

ширина дверного полотна на путях эвакуации не менее 0,8 м;

дверь, ведущая в лестничную клетку, не оборудована устройством для самозакрывания и уплотнения в притворах;

не подтверждена группа горючести не ниже Г2 и распространения пламени не ниже РП2 козырьков из поликарбоната, устроенных над входом в административные здания;

допускается эксплуатация зданий и помещений не в соответствии с их функциональным назначением и проектной документацией (в частности не допускать хранение (складирование) горючих материалов в помещениях не предусмотренных для данных целей (административное здание, склад для хранения зерна, гаражи, котельная);

здания не обеспечены нормативным количеством первичных средств пожаротушения из расчета: в административных помещениях на каждые 200кв.м. площади здания — 1 ОП-8 или 2 ОП-4, производственные и складские помещения, гаражи – на каждые 200 кв.м. площади 1 ОП-8 или 1 ОП-4;

не оборудовано здание гаражей автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре;

допускается хранение горючих материалов на деревянных (сгораемых) стеллажах.

В лучшую сторону хотелось бы отметить такие предприятия как ОАО «Городея» и ОАО «17 Сентября» на объектах, которых не выявлено ни одного нарушения.

За нарушение законодательства о пожарной безопасности руководители, юридические лица и должностные лица организаций, в которых выявлены нарушения, привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа.

Уважаемые руководители! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Только совместными усилиями мы обеспечим безопасность на предприятиях и организациях, где Вы работаете.

Несвижский РОЧС