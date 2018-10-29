Назначен новый главврач Слуцкой ЦРБ



скриншот с сайта slcrb.by

Главврачом Слуцкой центральной районной больницы стал Олег Григорьевич Лесников. Нового руководителя сегодня официально представили коллективу.

Олег Григорьевич Лесников родился в 1964 году, в 1987 году окончил Минский государственный медицинский институт, в 2014 году - Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Врач высшей категории. В последнее время занимал должность заместителя главного врача Слуцкой ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения.

В сентябре сообщалось , что солигорчанин Александр Линкевич, проработав в должности главврача слуцкой больницы чуть больше года, был назначен главврачом Минской областной клинической больницы.



Sluitsk-Gorod.by