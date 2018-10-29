В пятницу, 2 ноября, соперницей Арины Соболенко будет французская теннисистка Каролин Гарсия, у которой 18-я позиция в рейтинге WTA. Позже сегодня состоятся два поединка в других группах: А — Дарья Касаткина (10; Россия) — Ван Цян (22; Китай); D — Элизе Мертенс (13; Бельгия) — Анетт Контавейт (20; Эстония). В парном разряде белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма 31 октября в первом туре соревнований группы А встретятся с польско-румынским дуэтом Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску. В этой группе также выступает китайская пара Фан Йин Ксун / Тан Цян.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арина Соболенко победно начала малый итоговый турнир WTA в Чжухае Белорусская теннисистка Арина Соболенко (12-е место мирового рейтинга) успешно стартовала на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае с призовым фондом $2,3 млн. В первом...