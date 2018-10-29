3 ноября с 9.00 до 21.00 вновь будет закрыт железнодорожный переезд по улице Красноармейской





Второй этап реконструкции железнодорожного переезда по ул. Красноармейской пройдет 3 ноября. Для движения транспорта он будет закрыт с 09.00 до 21.00.

В связи с этим изменяются маршруты движения городских автобусных маршрутов: №1, №2, №7, №7а, №8, №9 и №15Т.

Маршрут №1 «Шейбаки-Красноармейский» следует с пр-та Победы на ул. Ленинская, через путепровод на ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го Марта, пр-т Победы в прямом и обратном направлении;

следует с пр-та Победы на ул. Ленинская, через путепровод на ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го Марта, пр-т Победы в прямом и обратном направлении; Маршрут №2 «Лакокраска-Крупской» следует с ул. Грюнвальдская, ул. Советская на ул. Ленинская, через путепровод по ул. Куйбышева, на ул. Крупской , по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8 Марта;

следует с ул. Грюнвальдская, ул. Советская на ул. Ленинская, через путепровод по ул. Куйбышева, на ул. Крупской , по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8 Марта; Маршрут №7 «Лидахлебопродукт- Мицкевича» следует с ул. Гастелло на ул. Куйбышева, на путепровод по ул. Ленинской на ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта;

следует с ул. Гастелло на ул. Куйбышева, на путепровод по ул. Ленинской на ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта; Маршрут №8 «Лидаспецавтотранс-Мицкевича» следует с ул. Коммунистическая по путепроводу на ул. Ленинская, ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Коммунистическая, на ул. Горького и далее по маршруту без заезда на ул. 8 Марта;

следует с ул. Коммунистическая по путепроводу на ул. Ленинская, ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Коммунистическая, на ул. Горького и далее по маршруту без заезда на ул. 8 Марта; Маршрут №9 «Западный-Лидаагротехсервис» следует с ул. Рыбиновского через ул. Куйбышева и ул. Горького, в обратном направлении с ул. Железнодорожной под путепровод на ул. Куйбышева, на ул. Рыбиновского и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта, пр-т Победы и ул. Ленинская в прямом и обратном направлении;

следует с ул. Рыбиновского через ул. Куйбышева и ул. Горького, в обратном направлении с ул. Железнодорожной под путепровод на ул. Куйбышева, на ул. Рыбиновского и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта, пр-т Победы и ул. Ленинская в прямом и обратном направлении; Маршрут №15Т «Гастелло-Автовокзал» следует с ул. Рыбиновского на ул. Куйбышева на путепровод, по ул. Ленинской, на пр-т Победы далее по маршруту, в обратном направлении с Автовокзала на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта.

Автобусы по данным городским маршрутам будут следовать со всеми остановками по маршруту объезда.

Городские автобусные маршруты №3, №4, №5, №10 и №11 3 ноября будут следовать без изменений. Напомним, что первый этап реконструкции переезда проводился 5-6 октября. Всего этапов будет три.

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