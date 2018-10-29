ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

3 ноября с 9.00 до 21.00 вновь будет закрыт железнодорожный переезд по улице Красноармейской

30.10.2018 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

3 ноября с 9.00 до 21.00 вновь будет закрыт железнодорожный переезд по улице Красноармейской

Второй этап реконструкции железнодорожного переезда по ул. Красноармейской пройдет 3 ноября. Для движения транспорта он будет закрыт с 09.00 до 21.00.

В связи с этим изменяются маршруты движения городских автобусных маршрутов: №1, №2, №7, №7а, №8, №9 и №15Т.

  • Маршрут №1 «Шейбаки-Красноармейский» следует с пр-та Победы на ул. Ленинская, через путепровод на ул. Куйбышева, ул. Рыбиновского, по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8-го Марта, пр-т Победы в прямом и обратном направлении;
  • Маршрут №2 «Лакокраска-Крупской» следует с ул. Грюнвальдская, ул. Советская на ул. Ленинская, через путепровод по ул. Куйбышева, на ул. Крупской , по аналогичному маршруту в обратном направлении, без заезда на ул. 8 Марта;
  • Маршрут №7 «Лидахлебопродукт- Мицкевича» следует с ул. Гастелло на ул. Куйбышева, на путепровод по ул. Ленинской на ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта;
  • Маршрут №8 «Лидаспецавтотранс-Мицкевича» следует с ул. Коммунистическая по путепроводу на ул. Ленинская, ул. Советская на конечный остановочный пункт « ул. Мицкевича», в обратном направлении с ул. Мицкевича на пр-т Победы, ул. Ленинская, на путепровод по ул. Коммунистическая, на ул. Горького и далее по маршруту без заезда на ул. 8 Марта;
  • Маршрут №9 «Западный-Лидаагротехсервис» следует с ул. Рыбиновского через ул. Куйбышева и ул. Горького, в обратном направлении с ул. Железнодорожной под путепровод на ул. Куйбышева, на ул. Рыбиновского и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта, пр-т Победы и ул. Ленинская в прямом и обратном направлении;
  • Маршрут №15Т «Гастелло-Автовокзал» следует с ул. Рыбиновского на ул. Куйбышева на путепровод, по ул. Ленинской, на пр-т Победы далее по маршруту, в обратном направлении с Автовокзала на путепровод по ул. Куйбышева, ул. Гастелло и далее по маршруту, без заезда на ул. 8 Марта.

Автобусы по данным городским маршрутам будут следовать со всеми остановками по маршруту объезда.

Городские автобусные маршруты №3, №4, №5, №10 и №11 3 ноября будут следовать без изменений. Напомним, что первый этап реконструкции переезда проводился 5-6 октября. Всего этапов будет три.

Читайте также. «Было неудобно, стало еще хуже». Водители не довольны ремонтом железнодорожного переезда по улице Красноармейской.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Второй этап реконструкции железнодорожного переезда по ул. Красноармейской пройдет 3 ноября. Для движения транспорта он будет закрыт с 09.00 до 21.00. В связи с этим...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Светлогорске начальник ГАИ задержал пьяным за рулем начальника местного ЛТП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика