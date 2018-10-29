ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Батлейку Ивана Кирчука выкупили и вернули владельцу

30.10.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Аутентичную батлейку Ивана Кирчука выкупили и вернули владельцу. Об этом сообщил журналист и общественный активист Глеб Лободенко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60197.php

Батлейку Ивана Кирчука выкупили и вернули владельцу

"В результате недельных переговоров и проведенной спецоперации удалось выкупить батлейку Кирчука и вернуть ему обратно. Благодарю сотрудников брестского конфиската за полное понимание ситуации и содействие в этом деле!" — написал Лободенко на своей странице в Фейсбуке.

В августе таможенники остановили на белорусско-польской границе "Батлейку". Кукольный театр с 28 персонажами — часть этнографической коллекции, с которой этно-трио "Троица" путешествовало по миру с 1999 года. Экспонаты коллекции были декорациями на концертах и ​​спектаклях этно-трио.

Перевезти варшавскую этнографическую коллекцию Кирчука вместе с уникальной "Батлейкой" в Беларусь взялся генпродюсер Еврорадио Евгений Калмыков. Но на белорусской границе оказалось, что кукольный театр весит 64 кг, а без таможенной пошлины в Беларусь можно ввезти только неделимую вещь, которая весит не более 35 кг.

Вся коллекция весила около 300 кг. Соответственно, нужно было заплатить по 4 евро за каждый килограмм. Поэтому перевезти коллекцию стоило бы 1200 евро.

В результате Калмыков был вынужден везти коллекцию обратно в Польшу, где в Музее белорусской этнографии и фольклора в польской Гайновке она была оставлена — кроме "Батлейки", которую изъяли на границе.

"Батлейка" попала в конфискат и могла отойти к ловким коллекционерам. Тогда Глеб Лободенко договорился с брестским преподавателем курсов "Мова Нанова" Максимом Хлебцом, чтобы следить за судьбой ценной коллекции. Сотрудники конфиската пошли им навстречу и сообщили, когда товар прошел оценку. Максим Хлебец сразу пришел в магазин и внес нужную сумму денег. Теперь "Батлейка" вернется к Кирчуку.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аутентичную батлейку Ивана Кирчука выкупили и вернули владельцу. Об этом сообщил журналист и общественный активист Глеб Лободенко. "В результате недельных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Теперь будут развивать Бобруйск. С Оршей разобрались
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика