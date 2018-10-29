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В Ивацевичском районе рабочий получил травмы при уборке свеклы
30.10.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Следователи проводят проверку по факту травмирования рабочего сельскохозяйственного предприятия в
Несчастный случай произошел днем 26 октября. По данным следствия, 47-летний рабочий сельхозпредприятия на поле убирал свеклу. Мужчина оступился и упал в шнек погрузчика, в результате чего получил телесные повреждения и был госпитализирован. Трудился пострадавший в состоянии алкогольного опьянения.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Следователи изъяли документацию по охране труда, а также на погрузчик. Назначена судебно-медицинская экспертиза. "Детально устанавливаются все обстоятельства происшествия. Будет дана правовая оценка действиям рабочего по факту нахождения его на рабочем месте в состоянии опьянения, а также должностных лиц, допустивших его к работе", - подчеркнул Дмитрий Иванюк.
По данным Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда, в январе-сентябре в Брестской области зафиксировано 22 смертельных случая производственного травматизма (за аналогичный период прошлого года было 14), а также 68 (в 2017 году - 56) - с тяжелым исходом.
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Следователи проводят проверку по факту травмирования рабочего сельскохозяйственного предприятия в Ивацевичском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель...
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