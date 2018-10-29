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Двух наркокурьеров в Барановичах приговорили к 13 и 14 годам колонии

30.10.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил двух наркокурьеров к длительным срокам заключения, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник Барановичского межрайонного прокурора Юлия Акулич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60195.php

Двух наркокурьеров в Барановичах приговорили к 13 и 14 годам колонии

Обвиняемые - 24-летний житель Солигорска и 25-летний житель Могилева - были задержаны с поличным 27 февраля. Один из них прибыл в Барановичи на автомобиле с крупной партией наркотических средств и психотропных веществ, которые должен был разложить в тайниках. До этого он в тот же день сделал две крупные закладки с марихуаной в Минском районе. За одной из них явился могилевчанин, чтобы расфасовать и разложить товар в своем городе.

Молодые люди действовали в составе организованной группы от имени интернет-магазина. Между собой они знакомы не были. Совмещая функции курьера и закладчика, обвиняемые расфасовывали наркотики в упаковки различной массой и размещали в тайниках с целью незаконного сбыта третьим лицам. Руководитель организованной группы, который осуществлял переписку с покупателями, после получения оплаты сообщал им через интернет адрес тайника. За выполненную работу "сотрудники" получали денежное вознаграждение.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, организованной группой). Житель Могилева, ранее уже судимый за аналогичное преступление, приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Его подельник приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Могилев
 
 
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Суд Барановичского района и города Барановичи приговорил двух наркокурьеров к длительным срокам заключения, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник...
 
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