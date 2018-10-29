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Объявлен конкурс по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019»

30.10.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестский горисполком приглашает принять участие в конкурсе по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019» на приз председателя горисполкома А.С.Рогачука.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60194.php

Объявлен конкурс по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019»

В апреле 2019 года в Бресте пройдет торжественная церемония открытия и вручения сертификата «Культурной столицы Содружества» и получит широкий национальный и международный резонанс, благодаря участию в ней министров культуры стран СНГ, представителей дипломатических миссий, известных деятелей культуры, искусства, спорта и т.д.

Логотип-победитель будет использоваться при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, а также для нанесения на различные носители;

Организатор конкурса – Брестский городской исполнительный комитет.

Требования к логотипу:

  • креативность;
  • узнаваемость и соответствие материала объявленной цели конкурса;
  • высокое качество художественного исполнения представленной работы;
  • запоминаемость и лаконичность;
  • легкость для восприятия;

Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:

  • Заявку на участие (Приложение 1);
  • Цветное решение логотипа (вариант в формате JPEG);
  • Пояснительную записку, включающую в себя описание идеи (объем – до 1 страницы);
  • Письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организаторам конкурса.

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60194.php

Объявлен конкурс по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019»

Прием пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 30 октября 2018 по 30 января 2019 года включительно по электронному адресу: e-mail: brest_ok@mail.ru. с пометкой «Конкурс, логотип».

 
Теги: Брест
 
 
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Брестский горисполком приглашает принять участие в конкурсе по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019» на приз председателя горисполкома...
 
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