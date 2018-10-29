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Объявлен конкурс по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019»
30.10.2018 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский горисполком приглашает принять участие в конкурсе по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019» на приз председателя горисполкома А.С.Рогачука.
В апреле 2019 года в Бресте пройдет торжественная церемония открытия и вручения сертификата «Культурной столицы Содружества» и получит широкий национальный и международный резонанс, благодаря участию в ней министров культуры стран СНГ, представителей дипломатических миссий, известных деятелей культуры, искусства, спорта и т.д.
Логотип-победитель будет использоваться при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, а также для нанесения на различные носители;
Организатор конкурса – Брестский городской исполнительный комитет.
Требования к логотипу:
Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:
Прием пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 30 октября 2018 по 30 января 2019 года включительно по электронному адресу: e-mail:
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Брестский горисполком приглашает принять участие в конкурсе по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019» на приз председателя горисполкома...
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