Объявлен конкурс по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019»

Брестский горисполком приглашает принять участие в конкурсе по созданию логотипа «Брест – культурная столица Содружества 2019» на приз председателя горисполкома А.С.Рогачука.



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В апреле 2019 года в Бресте пройдет торжественная церемония открытия и вручения сертификата «Культурной столицы Содружества» и получит широкий национальный и международный резонанс, благодаря участию в ней министров культуры стран СНГ, представителей дипломатических миссий, известных деятелей культуры, искусства, спорта и т.д.

Логотип-победитель будет использоваться при подготовке печатных изданий, рекламных материалов, оформления мероприятий, а также для нанесения на различные носители;

Организатор конкурса – Брестский городской исполнительный комитет.

Требования к логотипу:

креативность;

узнаваемость и соответствие материала объявленной цели конкурса;

высокое качество художественного исполнения представленной работы;

запоминаемость и лаконичность;

легкость для восприятия;

Для участия в конкурсе необходимо направить организатору конкурса:

Заявку на участие (Приложение 1);

Цветное решение логотипа (вариант в формате JPEG);

Пояснительную записку, включающую в себя описание идеи (объем – до 1 страницы);

Письменное согласие участника в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организаторам конкурса.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60194.php

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Прием пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 30 октября 2018 по 30 января 2019 года включительно по электронному адресу: e-mail: brest_ok@mail.ru . с пометкой «Конкурс, логотип».