Исследователи узнали, кто любит одиночество. И это не интроверты

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Почему одни люди из кожи вон лезут, лишь бы побыть в уединении, а другие от одиночества страдают и всегда ищут компанию?

Самый очевидный ответ заключается в различиях социальных аспектов личности, в частности, в том, что экстраверты болезненно переносят одиночество, а интроверты наслаждаются обществом самих себя куда больше, чем чьим-либо еще. Однако новая статья, опубликованная в PsyArXiv и включающая три исследования с сотнями добровольцев, говорит о том, что на самом деле все гораздо сложнее.

На деле не было найдено никаких доказательств того, что интроверты наслаждались одиночеством больше, чем экстраверты. Выяснилось, что самая важная черта, связанная с предпочтением компании самого себя, – это сильная «диспозиционная автономия». Это понятие из теории самодетерминации, и исследователи, возглавляемые Туй-ви Нгуен из Университета Рочестера, говорят, что у людей, у которых этот признак сильно выражен, есть баланс между поведением, ценностями и интересами, они «устойчивы к давлению со стороны окружающих» и «заинтересованы в том, чтобы больше понять свой личный опыт и эмоции». Люди с высокой степенью автономии наслаждаются одиночеством больше, чем другие, и ищут его.

Одно из исследований заключалось в том, что участников попросили провести 15 минут в день в одиночестве (в семь разных дней), а затем заполнить подробные анкеты о своих ощущениях. Интроверты наслаждались одиночеством не больше, чем экстраверты (хотя выявилась небольшая тенденция к тому, что они испытывали меньше негативных мыслей), и это не удовлетворяло их основные психологические потребности, такие как ощущение независимости и компетентности. А люди с высоким уровнем диспозиционной автономии (измеренным по степени согласия с такими заявлениями, как «Мои решения отражают мои самые важные ценности и чувства» и «Мне очень любопытно, когда я реагирую со страхом и беспокойством») наслаждались уединением больше других, испытывали меньше негативных мыслей и говорили о том, что удовлетворили больше основных психологических потребностей.

Выводы о наслаждении одиночеством созвучны двум другим исследованиям, которые анализировали мотивацию людей к тому, чтобы проводить время в одиночку. Они показали неоднозначные результаты для интровертов: по данным одного из двух исследований, интроверты чаще испытывают «реактивное одиночество» (то есть стремление побыть наедине с собой как способ избежать нахождения с другими людьми). А высокий уровень диспозиционной автономии оказался больше связан с «конструктивным одиночеством», то есть одиночеством ради одиночества. Интроверты не показали стремления к конструктивному одиночеству ни в одном из исследований.

Нужно помнить, что дальнейшие исследования могут предложить другую перспективу, но текущие результаты говорят, что нам нужно переосмыслить наши представления об интровертах и экстравертах и о том, как они переживают одиночество. Если интроверты не чувствуют, что рождены для одиночества, и стремятся к одиночеству по относительно негативным причинам (форма побега), тогда было бы неправильно предполагать, что они будут получать удовольствие от этой ситуации только потому, что они интроверты. Кажется, что наслаждение одиночеством больше связано с тем, что человек чувствует себя свободным, контролирущим свою жизнь, находит удовольствие в размышлениях о своем внутреннем опыте. И среди интровертов, и среди экстравертов будут те, кто подходит и не подходит под это описание.

Исследователи также рассмотрели релевантность «типов привязанности» участников – то есть способов общения с другими людьми, которые, как считается, перенимаются еще в детстве от воспитывающих вас людей. Один из выводов гласит, что люди с избегающим типом привязанности (которые воспринимают окружающих людей как ненадежных) больше склонны искать конструктивное одиночество – то есть они хотят быть в одиночестве и ценят это время больше, чем проведенное с другими людьми, – но когда они действительно оказываются в одиночестве, это не обязательно приносит им удовольствие, и у них может появиться больше негативных мыслей.

В целом Туй-ви Нгуен и ее коллеги говорят, что они пролили новый свет на то, как люди переживают одиночество. Ощущение от нахождения в одиночестве «может быть функцией для регулирования своего опыта и поведения в более общем плане, а не просто основываясь на интроверсии или избегании других».

Цитируя Жан-Поля Сартра («Если вы одиноки, когда вы один, значит, вы в дурном обществе»), исследователи добавляют, что «когда людей толкает чувство вины, беспокойства или желание убежать вместо того, чтобы проанализировать свой опыт с саморефлексией и интересом, они находят уединение неприятным опытом и получают мало удовольствия от времени, проведенного в одиночку».

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