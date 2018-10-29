ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

30.10.2018 18:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Японии. 28-летняя японская принцесса Аяко Такамадо ради свадьбы с 32-летним офисным работником Кэем Морией отказалась от титула. Церемония состоялась 29 октября в храме Мэйдзи в Токио.  

Как сообщает The Japan Times, девушка является младшей из трёх дочерей покойного Норихито Такамадо, который был первым двоюродным братом правящего императора Японии Акихито.  

Невеста была одета в традиционный придворный наряд, ей сделали прическу в стиле эпохи Хэйан (с 794 по 1185 годы), на женихе был фрак. Пара обменялась кольцами и произнесла свадебные клятвы на глазах у всего 30 человек, среди которых были и родственники молодых.  

После церемонии бракосочетания Аяко рассказала журналистам, что она переполнена счастьем и рада, что многие люди захотели отпраздновать это событие вместе с ними.  

«Мы хотим приложить усилия, чтобы стать парой, как мои мать и отец», – добавила Такамадо.  

После ухода Аяко из семьи, монарший дом сократился до 18 человек. Поскольку нагрузка на императорскую семью довольно велика, даже после своего ухода принцесса сохранит почетные должности в двух организациях, чтобы помогать родственникам.  

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула
Фото: The Japan Times  

Молодые люди встретились в декабре 2017 года, их познакомила мать принцессы – Хисако. Женщина давно знала родителей Мория, а его самого увидела в ноябре прошлого года на фотовыставке. Хотя целью Хисако было не выдать принцессу замуж, а заинтересовать её международной благотворительностью.  

«Постройте семью, полную радости и счастья», – сказала мать Аяко в своём пожелании молодожёнам.  

Принцесса Аяко родилась 15 сентября 1990 года в госпитале Айку в Токио. Она первый член императорской семьи, родившийся в эпоху Хэйсэя. Окончив престижную школу, девушка поступила в Международный университет имени Хосая. После выпуска она решила продолжить обучение в аспирантуре. В сентябре 2013 года девушка начала серьёзно учить английский язык.  

Окончив университет со степенью магистра, Такамадо осталась в нём работать научным сотрудником факультета социальных исследований.  

Что касается мужа принцессы, то он выпускник университета Кэйо. Это учебное учреждение по уровню превосходит только Токийский университет. Сейчас Мория работает в одной из крупнейших в стране судоходных компаний NYK Line.  

Известно, что молодожёны любят читать книги, кататься на лыжах и путешествовать.  

Стоит отметить, что это была первая свадьба с участием члена императорской семьи за четыре года. В октябре 2014 года замуж вышла сестра Аяко – 26-летняя (сейчас 30 лет) принцесса Норико. Её избранником стал старший сын главного священника великого храма Идзумо Тайся – 41-летний (сейчас 45 лет) Кунимаро Сенге.  

Следующая свадьба с участием члена императорской семьи ожидается в 2020 году. В мае 2017 года старшая внучка Акихито и его супруги Митико принцесса Мако заявила о намерении выйти замуж за простолюдина.  

Изначально церемония должна была состояться в 2018 году, но её было решено перенести на два года из-за запланированной на 2019 год передачи трона. Верхняя палата японского парламента единогласно приняла закон, допускающий передачу Хризантемового трона при жизни нынешнего императора Акихито. 

В случае его отречения преемником станет 57-летний принц Нарухито – здесь подробнее.  

Новости по теме

Идеальная совместимость? Десять вопросов для пар, которые стоит задать друг другу до свадьбы

«Очень счастливы, что в нашем «пасведчанні» будет эта дата». 9 пар узаконили свои отношения в столице в День города

Жених пять лет требовал у экс-невесты вернуть помолвочное кольцо за 40 тысяч долларов. Пришлось идти в суд

«Уже хочется примерить». Как прошёл показ свадебных платьев в амбаре: фотофакт

Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары

Невеста семь раз обходит вокруг жениха. Как празднуют традиционную еврейскую свадьбу?

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл обошлась в 43 миллиона долларов

Свадьба по-королевски. Самые интересные детали церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл
Новости 24 часа

Это сопоставимо с результатами, которые достигаются при гораздо больших инвестициях: ректор БГУ прокомментировал запуск спутника

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы сегодня запросто могли бы иметь 150 миллионов долларов товарооборот»

Более 30 школьников стали студентами Академии управления на время осенних каникул

В Индонезии полиция начала ДНК-экспертизу останков тел погибших при крушении самолета

По поручению Александра Лукашенко контроль за ценами усилят в Беларуси

Конституционный суд рассматривает дело о правовом регулировании охраны изображения человека в Гражданском кодексе

Жертвами непогоды в Италии стали 9 человек

Все новости
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. 28-летняя японская принцесса Аяко Такамадо ради свадьбы с 32-летним офисным работником Кэем Морией отказалась от титула. Церемония состоялась 29...
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследователи узнали, кто любит одиночество. И это не интроверты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика