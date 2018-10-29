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В Светлогорске начальник ГАИ поймал начальника ЛТП пьяным за рулём
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Случай произошёл ещё в середине октября. В Светлогорске начальник местного ГАИ вышел на службу, и через некоторое время остановил подозрительную машину. За рулём был водитель в состоянии алкогольного опьянения. Ирония в том, что водитель работает начальником местного ЛТП − лечебно-трудового профилактория, где лечат от алкоголизма. Официально в ГАИ об этом инциденте не сообщали, но «Сильные новости»
По данным гомельского издания, случай произошёл примерно десять дней назад. Гапоненко Василий, начальник Светлогорского райотдела, вышел на службу. Так вышло по той причине, что в городах размером со Светлогорск или Калинковичи в ГАИ может работать всего 3-7 человек, поэтому и начальнику иногда приходится с жезлом становится у дороги.
Он увидел подозрительную машину и остановил её. За рулём в состоянии алкогольного опьянения оказался начальник местного ЛТП. Сейчас проводятся проверки, но начальник профилактория пока что не уволен.
Оба начальника − и ГАИ, и ЛТП − работают на своих постах недавно − всего чуть более месяца.
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Случай произошёл ещё в середине октября. В Светлогорске начальник местного ГАИ вышел на службу, и через некоторое время остановил подозрительную машину. За рулём...
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