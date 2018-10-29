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В Светлогорске начальник ГАИ поймал начальника ЛТП пьяным за рулём

30.10.2018 18:15 — Разное | KYKY  
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Случай произошёл ещё в середине октября. В Светлогорске начальник местного ГАИ вышел на службу, и через некоторое время остановил подозрительную машину. За рулём был водитель в состоянии алкогольного опьянения. Ирония в том, что водитель работает начальником местного ЛТП − лечебно-трудового профилактория, где лечат от алкоголизма. Официально в ГАИ об этом инциденте не сообщали, но «Сильные новости» ссылаются на свои источники и уверены в правдивости информации. 

По данным гомельского издания, случай произошёл примерно десять дней назад. Гапоненко Василий, начальник Светлогорского райотдела, вышел на службу. Так вышло по той причине, что в городах размером со Светлогорск или Калинковичи в ГАИ может работать всего 3-7 человек, поэтому и начальнику иногда приходится с жезлом становится у дороги.

Он увидел подозрительную машину и остановил её. За рулём в состоянии алкогольного опьянения оказался начальник местного ЛТП. Сейчас проводятся проверки, но начальник профилактория пока что не уволен.

Оба начальника − и ГАИ, и ЛТП − работают на своих постах недавно − всего чуть более месяца. 

 
 
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Случай произошёл ещё в середине октября. В Светлогорске начальник местного ГАИ вышел на службу, и через некоторое время остановил подозрительную машину. За рулём...
 
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